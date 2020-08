Do Kalich arény zavítala v úterý 18. srpna večer pražská Slavia. Premiéru v dresu Stadionu si odbyl nový litoměřický kapitán Jan Výtisk, který je otřískaný více než tisícovkou extraligových zápasů.

„Kluci jsou hrozně natěšení, trénujeme už několik týdnů a za celou dobu si nemohli zahrát jediné utkání. Ta euforie sálá všude kolem,“ líčil trenér Daniel Tvrzník před prvním duelem, ve kterém Litoměřice vedly 3:0 a nakonec vyhrály 3:2 díky trefám Jánského, Procházky a Berana. „Museli jsme zrušit tři zápasy, což je třetina plánu, trénovali jsme v deseti lidech. Určitě to nebylo příjemné a byl to velký zásah do přípravy,“ dodal Tvrzník.

Ústí v úterý hostilo Kadaň a v brance Slovanu se poprvé představil Marek Schwarz. Čtyřicetiletý gólman se zkušenostmi ze slavné NHL, kde v dresu St. Louis nastoupil do šesti zápasů, bude prvoligovému Ústí vypomáhat z extraligové Mladé Boleslavi.

Schwarz se k týmu připojil před úterním ranním tréninkem a hned večer vychytal výhru 6:2. Ústeckým fanouškům se představily i další posily. Dvakrát se gólově prosadil Protasenja, v prvním utkání za Slovan se trefil Stříbrný, akvizice z Litvínova. Další góly přidali Havránek, Čermák a Severa. Za Kadaň se prosadili Chlouba a v 60. minutě Veselý.