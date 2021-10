Pojišťovací úder Dynama nepřišel, proto v 51. minutě poslal mač do prodloužení Filip. Nájezdy lépe zvládli domácí, brankář Klouček zlikvidoval všechny pokusy Kladna. Skoro deset tisíc fanoušků tak slavilo zisk alespoň dvou bodů.

Hlavním lákadlem nedělního programu byl duel Sparty s Mountfieldem, na který do pražské O2 areny dorazilo necelých šest tisíc diváků. Vedoucí Mladá Boleslav potvrdila aktuální formu proti Karlovým Varům, Plzeň si doma poradila s trápícím se Libercem. Litvínov ukončil černou sérii vítězstvím v Českých Budějovicích, Třinec s námahou přetlačil Zlín. Kometa Brno doma nestačila na Vítkovice a Pardubice doma uspěly v nájezdech proti Kladnu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.