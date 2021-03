I na jaře 2019 totiž série mezi stejnými celky mířila do Kalich arény za stavu 1:1. Shodou okolností i tehdy vyhráli kališníci druhý zápas, který také provázelo několik zranění, 4:1. Dukla pak ale uspěla 4:3 po nájezdech a 6:3 a následně na svém ledě sérii ukončila.

Letos v Litoměřicích věří v odlišný průběh, ovšem Jihlava byla po základní části nejlepším týmem na kluzištích soupeřů. Urvat zde dokázala 34 z 51 možných bodů. Na tuto bilanci ostatně spoléhal po nepovedeném druhém zápase také asistent trenéra Jihlavy Karel Nekvasil. "Stav série je 1:1 a na venkovních kluzištích jsme byli v základní části nejlepší, tak doufám, že to potvrdíme," zakončoval optimisticky jinak hodně kritické hodnocení.

Severočeši v něm totiž hráli hned osm přesilových her, ty by mohly být klíčem k úspěchu i nyní. Důležitý bude i zdravotní stav Martina Kadlece a především Matěje Berana, stejně tak Tomáše Krále. Kadlec, který zářil především v loňském ročníku, chtěl týmu pomoci, ačkoliv podle prvních prognóz pro něj měla letošní sezóna skončit. Nejproduktivnější hráč letošní sezóny Chance ligy Matěj Beran schytal na Vysočině ránu pukem do obličeje a trenér Daniel Tvrzník nechtěl spekulovat, kdy bude fit. Brankáře Tomáše Krále trápil problém s ramenem, Adam Beran však propustil jedinou z 28 jihlavských střel a vychytal výhru.

Litoměřickým navíc postupně odpadají i další opory reprezentace do 18 let, která se připravuje na dubnový světový šampionát, vhod tak přišel návrat útočníka a reprezentanta do 20 let Matěje Tomana, který zde působil už na podzim (10 zápasů, 2+2). Poté, co se neprobojoval do finální nominace na prosincové MS v Kanadě, se vrátil do Českých Budějovic, které jsou jeho mateřským týmem. K duhu tak přijde nejen případná náhrada do ofenzivy za zmíněné zraněné duo, ale také extraligová zkušenost (28 zápasů, 4+8).

„K takovému kroku jsme sáhli proto, abychom rozšířili kádr pro důležité zápasy. Bohužel už nemůžeme počítat s hráči osmnáctky, kteří se připravují na světový šampionát. Zdravotní problémy navíc stále trápí Martina Kadlece a kvůli startu v Litvínově už nesmí nastoupit ani Přemysl Svoboda. Matěj je mladý talentovaný hráč, který pro nás může být velmi platný," uvedl k Tomanově příchodu pro klubový web sportovní manažer Stadionu Litoměřice Miroslav Přerost. „Nečekal jsem to, ale jsem rád, že si můžu prodloužit sezonu a naskočit do play-off. Přizpůsobím se tomu, co po mně budou trenéři vyžadovat, abych byl týmu platný. Doufám, že sérii otočíme, abychom měli sezonu co nejdelší," uvedl sám Toman.