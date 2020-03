Ve čtvrtek odpoledne rozhodl Český svaz ledního hokeje o ukončení letošní části Chance ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže. Rozehraná předkola zůstanou nedohrána, do nejvyšší soutěže postoupí jako vítěz základní části České Budějovice. Čtvrtfinále, v němž měly Litoměřice od 19. března zápolit se Vsetínem, už se neodehraje. Pro tuto možnost se podle ČSLH vyslovilo sedm z deseti celků, jichž se vyřazovací část (předkolo plus play-off) týká.

"Litoměřice byly jedním z těch sedmi klubů. Zbylé tři ale neřešily zdravotní hledisko a nebyly nijak výrazně proti, šlo tam spíše o ekonomické prvky z hlediska nenaplnění sponzorských a partnerských smluv," ozřejmil ředitel HC Stadion Litoměřice Jan Fišera.

"Odpoledne nás ještě čeká klubový mítink, ale předpokládám, že to znamená konec sezóny a rozpuštění kádru," pokrčil rameny trenér Daniel Tvrzník. Ten už dříve avizoval svůj osobní názor, že než hrát bez diváků, raději by nehrál vůbec, nicméně i tak jde o velké zklamání, jelikož kališníci se v závěrečném kole nadstavby v přímém souboji se Slavií protlačili do play-off. "Zatím nevíme, kdy začne příprava na novou sezónu, budeme čekat na další vývoj událostí," uzavřel Tvrzník.

HLASATEL MLUVIL DO TICHA

Možná nejzvláštnější zápas za sebou mají basketbalisté Slavoje Litoměřice, kteří ve středu výhrou 92:65 nad Opavou B uzavřeli nadstavbovou část I. ligy. Play-off se ale možná nedočkají. Už včera se hrálo za zavřenými dveřmi, a podle informací Deníku je možné, že basketbalový kolotoč se minimálně pozastaví, nestopne-li se po vzoru jiných soutěží úplně. "V mužském basketbale jsem toto zažil asi poprvé. Bylo to zvláštní, až smutné. Hlasatel sice komentoval zápas, ale mluvil do ticha," líčil netradiční dění litoměřický trenér Jan Šotnar.

"Je to samozřejmě obrovský zásah do společnosti, ale sport je nyní až druhořadý. V nižších soutěžích navíc přijdeme 'jen' o zábavu, horší to mají profesionální celky," vyjádřil se k současné situaci. "Musím říct, že i já, jako věčný optimista, pomalu přestávám věřit, že se dokáže většina soutěží dohrát," dodal.

Litoměřičtí košíkáři tak alespoň zakončili sezónu výhrou, během zápasu vyslali 47 trojkových pokusů a připsali si neuvěřitelných 60 doskoků. "Soupeř hrál hodně zataženou zónu, takže jsme měli spoustu volných trojkových pozic. Hodně jsme jich ještě minuli, takže ačkoliv jsme vyhráli o třicet bodů, ten rozdíl mohl být ještě vyšší," vysvětlil Šotnar statistiky. "Logicky jsme pak měli i hodně doskoků, tuším, že útočných bylo kolem třiceti. Někdy se stalo, že jsme v útoku byli třeba minutu a půl."

Co bude s basketbalovými soutěžemi dál se zatím neví, podle nejčerstvějších zpráv by se měly všechny zápasy v nejbližších 14 dnech alespoň odložit. "Pořád doufám, že Pardubice pak porazí USK Praha, protože je porazily i venku, a my se vyhneme Jindřichovu Hradci, což je hlavní favorit. Týmy na druhém až osmém místě jsou vyrovnané, tam by se mohlo stát cokoliv," uzavřel litoměřický kouč predikci pro vyřazovací boje. Zda se ale uskuteční je zatím ve hvězdách.