FOTO: Tohle Killers Netušili! Berani potrkali Litoměřice 9:2

Po skončení zápasu ale se svým kolegou rozhodně nebyli skleslí, přístup jejich svěřenců je potěšil. „Často není tak důležitý výsledek, jako přístup. Hodnotíme nasazení, bojovnost. Dnes hoši nic nevzdali. Budeme dál pracovat na finální fázi, musíme se zlepšit v koncovce, v hře před bránou. Nepůjde to za týden, někdy ani za měsíc. Ale když budou mít kluci správný přístup, tak se to bude zlepšovat," byl pozitivní Aleš Pavlas.

Ten doplnil Jiřího Vozára teprve před pár dny. „Potřeboval jsem si trošku odpočinout, navíc jsem začal studovat nejvyšší trenérskou licenci. Do toho jsem měl hodně práce," vysvětlila bývalá opora Stadionu svou pauzu i následný comeback.

Koupí Teplice vlivný miliardář, který miluje fotbal? Řepka reaguje na spekulace

Do hodnocení sezony se tak pustil Vozár, který s týmem je déle. „Makáme na tréninkách, jsme spokojení. Celou dobu jsme dělali dovednosti, čili kličky v pohybu, protože pro nás bylo důležité dostávat kluky do pohybu, aby v něm uměli pracovat s pukem. Také důraz, přístup k hráčům. Snažíme se věci z tréninků přenášet do hry, ale někdy se to nevede. Teď nás čeká pilování koncovky."

Starší žáci, ročníky 2010, doplňují mladší hokejisté, kteří patří k těm talentovanějším. „To je normální koloběh. Když vezmete ty talentovanější mezi starší a naopak ty méně talentované dáte mezi mladší, tak často není poznat rozdíl," mínil Pavlas. „My máme hráčů tak akorát. Někdy je lepší hrát s menším počtem, třeba na dvě obrany a tři útoky. Obrana je méně fyzicky náročnější, útok toho musí více ojezdit. Ale zase je v obraně více zodpovědnosti, hráči vepředu jsou kolikrát volnomyšlenkářští."

Šest milionů v tahu. Slovan doplatil na problémy, z krize vede jediná cesta

Ve starších žácích je podle obou trenérů zapotřebí do tréninků šlápnout. „Už to pro kluky začíná být dřina, už se pozná, kdo to fakt myslí vážně a kdo to má jen jako kroužek. Přichází puberta, není to lehké období. U nás je to tak půl na půl, co se výkonnosti týče. Půlka má hokej jako koníček, půlka to bere vážně. Někteří hráči už jezdí na tréninky do Litvínova, jsou sledovaní. Ale protože devítka hraje o postup do nadstavby o extraligu, zůstali u nás," objasnil Pavlas.