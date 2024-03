Velmi úspěšné období prožívá HC Roudnice. Ženskému týmu se povedlo postoupit do extraligy, klub navíc naplnil i kategorii juniorů, ve které v příští sezoně bude mít svého reprezentanta v mistrovských soutěžích.

Atmosféra na zimním stadionu v Roudnici | Video: Deník/František Bílek

To, co se nepodařilo v loňské sezóně, vyšlo letos. Ženský tým HC Roudnice po famózní sezóně postupuje do vysněné nejvyšší soutěže.

V základní skupinové části 1. ligy žen skupiny A vyhrály ženy HCR všech 20 mistrovských zápasů s impozantním skóre 197:24. O přímý postup si to rozdaly s vítězem moravské části 1. ligy skupiny B – HC Bobři Valašské Meziříčí. Série se hrála na dva vítězné zápasy.

První utkání bylo vybojováno 16. března na ledě HC Roudnice. Domácí v bouřlivé atmosféře, kterou vytvořilo téměř 300 diváků, zvítězili 5:1.

Druhé utkání se hrálo v sobotu na ledě Bobrů opět ve vynikající a bouřlivé atmosféře. I v tomto duelu nakonec byly úspěšné ženy z Roudnice. Vyhrály 4:2 a mohly slavit postup do extraligy.

„Máme obrovskou radost! Na začátku sezony pojedeme na mezinárodní turnaj do Berlína, který si holky mohly vyzkoušet už vloni. Tentokrát tam pojedou jako extraligový tým a snad i s posilami. Chceme, aby naše ženské družstvo co nejlépe reprezentovalo na evropském poli a v extralize, kde by mohlo být takovou dravou štikou," přeje si šéf HC Roudnice David Sklenář.

Radost má i z juniorů. Ti totiž vytvořili tým, díky kterému bude mít HC Roudnice v příštím ročníku nejvíce kategorií v rámci celého Ústeckého kraje.

Roudničtí junioři odehráli v sobotu svůj první zápas, střetli se s německým celkem Eissport Weisswasser e.V. - Lausitzer Jungfüchse. Čeští mladíci vyhráli 5:3!

„Díky podpoře fondu Euroregion Nisa se podařilo juniorům nejenže sehrát tento přátelský zápas, ale po zápase si společně sednout k jednomu stolu a domluvit na úrovni vedení mezinárodní spolupráci na úrovni několika kategorií; oba týmy se budou pravidelně účastnit společných akcí," informuje Sklenář.