V souvislosti s Roudnicí se v nedávné minulosti nejvíce psalo o vašich ženách. Chtěli jste do extraligy, ale i tuto sezonu hrajete 1. ligu.

Ano. Administrativní postup žen do nejvyšší soutěže byl velmi očekáván. Bohužel to se nepodařilo, už se o tom v Deníku psalo. V této sezoně je situace našich žen v 1. lize jiná. Jsou naprosto dominantní, kdy z patnácti zápasů vyhrály úplně všechny a pomalu se mohou připravovat na kvalifikaci s vítězem moravské části 1. ligy. To bude přímý boj o postup.

Čemu družstvo žen vděčí za takový progres?

Kombinaci několika faktorů. Máme silný dívčí ročník 2008/09, který navíc hraje kromě soutěže žen i chlapecké soutěže, zejména v dorostu a 9. třídě. Dále se povedlo vhodné posílení týmu o dívky z okolních klubů. Díky tomu je naše družstvo žen výrazně lepší, než bylo v předchozích sezónách. Své síly jsme před sezónou změřili nejprve na silně obsazeném mezinárodním turnaji v Berlíně, kdy se náš ženský tým postupně utkal s domácím Eisbärenem Berlín, dalším německým týmem Berkamenem, švýcarskou Ambri-Piotta a norským ženským týmem Stavanger Oilers. Neocenitelné zkušenosti získané s těmito v podstatě mistryněmi svých zemí jsme zúročili i v mistrovských zápasech. Již nyní můžeme říci, že jsme opět dostali pozvánku na další ročník, který se bude konat 24. – 25. 8. 2024, kterou jsme rádi přijali.

Ženám se tedy daří, ale co muži? V Krajské lize jsou až na pátém místě, což asi není umístění, po kterém jste před sezonou toužili.

Sice jsme s postavením týmu v tabulce zklamaní, ale známe příčiny, proč se nedaří podle představ. Spousta našich hráčů totiž byla na začátku sezony kvůli zraněním mimo hru. Vinou toho jsme už nedokázali naskočit do jedoucího vlaku, play off tak bude bez nás. V průběhu ročníku jsme chtěli nastartovat tým příchodem nového trenéra Šnajdra, pod kterým se sice zlepšily výsledky, ale i tak jsme ztráty dohnat nedokázali. Pozitivem celé sezony je fakt, že v jejím průběhu za náš tým naskočilo celkem 8 hráčů ročníku 2006 a 2007, což je naprosto neuvěřitelné číslo. Pro další sezony je to jednoznačně velké pozitivní plus.

Jaký budou mít muži v příští sezoně cíl?

Určitě play-off. Již nyní s trenérem mluvíme o posílení mužstva, dále o pokračováním trendu hrát s našimi mladými a zároveň chceme uskutečnit spolupráci s našim spřáteleným klubem, který by nám na střídavé starty zapůjčil pár svých mladých hráčů v případě potřeby.

Je skvělé, že se věnujete práci s mládeží tak intenzivně, že pak z ní profituje áčko. Prý budete zakládat nový mládežnický celek, je to pravda?

Je to tak! Do nové sezony chceme vstoupit s novým týmem, kterým je juniorka pro hráče ročníků 2005-07. Máme svých zhruba 12 kluků, kteří buď hrají v okolních týmech, nebo vycházejí z dorostu, případně na chvíli přerušili kariéru. Všichni tito kluci mají zájem hrát v nově vznikajícím juniorském týmu. Tímto krokem bychom samozřejmě udělali důležitý mezikrok mezi našimi mládežníky a naším A-mužstvem. Jsme jediný tým v okolí, kde mají naši mládežníci velkou šanci hrát za dospělé muže. V březnu uděláme seznamovací try-out, kdy se střetneme přátelsky s německým týmem Lausitzer Füchse Weisswasser U19. Chceme přilákat do klubu ještě alespoň dalších 5 - 6 kluků.

A co ostatní mládežnické kategorie?

Protože v posledních letech evidujeme velký zájem malých kluků a holek stát se členem HC Roudnice, chceme v následující sezoně zachovat všechny kategorie plus již zmíněnou novou juniorku. Počtem dětí bude pravděpodobně největší výzvou zachovat 9. třídu, kterou bude hrát ročník 2010, kterých je všeobecně všude málo. My si ale chceme pomoci již zmíněnými holkami, které ke své kategorii ženské lize potřebují hrát kvalitní soutěž chlapců; pomůžeme si i pár dětmi, kde 9. třída nebude, ale hlavně chceme dát šanci i mladším ročníkům 2011-12, aby se postupně seznamovali s vyšší úrovní.

Práce s mládeží je zkrátka vaše priorita.

Řadíme se sice mezi malé kluby, pokud se velikost klubů měří tak, jakou soutěž hraje áčko, ale vše doháníme vyšším důrazem na mládež. Rád bych vypíchl to, že se naše děti dlouhodobě střetávají se zahraničními týmy. To je velká rarita. Zmínil jsem ženy v Berlíně, ale i děti v různých kategoriích hrají například s německými, finskými nebo kanadskými týmy. Jedním z těch kanadských týmů, a to přímo ze srdce kolébky hokeje, z Montrealu, přijede na konci února k nám sehrát přátelské utkání proti kombinovanému týmu dorostu + 9. třídě. Pro mladší ročníky zase pořádáme mezinárodní turnaje na konci března a dubna a sami se účastníme i jednoho turnaje v Německu. Spolupráce se zahraničními týmy je dlouhodobá a vedením klubu podporovaná. Dalšími nadstandardními akcemi jsou například hokejové soustředění našich hokejistů a hokejistek, příměstský tábor, který je určen všem dětem z Roudnice a okolí.

Co ještě připravujete do budoucna?

Máme v hlavě daleko více věcí a novinek, díky kterým bychom mohli být ještě atraktivnějším klubem pro děti a rodiče. Chceme být v tomto ohledu jiní než okolní kluby, tak snad se nám to podaří v následujících měsících a snad to naši mladí hokejisté a hokejistky ocení.