Suchá příprava i individuál jsou, alespoň zatím, minulostí. Hokejisté litoměřického Stadionu si mohli ve čtvrtek krátce před druhou hodinou odpoledne po dlouhé době zatrénovat na ledě v Kalich aréně.

"Na programu nebylo nic složitého, kluci nebyli dlouho na ledě, takže šlo především o tom se sklouznout, dostat se do bruslí, oživit si základní věci. Prakticky znovu začínáme sezónu," řekl trenér Daniel Tvrzník. Složitější prvky a různé herní varianty bude tým trénovat až později. Zaprvé zatím není kompletní, neboť tři hráči jsou s reprezentačním áčkem na Karjala cupu ve Finsku a šest jich bylo povoláno do juniorského národního týmu, zadruhé týmy zatím neví, kdy soutěž začne. "Může to být za 14 dnů ale také za dva měsíce," pokrčil Tvrzník rameny. "Až budeme znát termíny, můžeme se znovu připravovat. Teď budeme hlavně získávat kondici," dodal.

O led se Tvrzníkův výběr dělí právě s reprezentační dvacítkou, která má v Litoměřicích do neděle přípravný kemp. "Oni trénují dopoledne a k večeru, my krátce po obědě," objasnil kouč, jehož litoměřický kolega David Bruk je zároveň s Karlem Mlejnkem i trenérem juniorského výběru.