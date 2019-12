Když v 6. minutě otevřel skóre hostující Marcel zdálo se, že papírový favorit vykročil za očekávanou výhrou. Jenže forma Slovanu roste, už za minutu odpověděl Zajíc a rozpoutal populární Plyšákománii. Navíc těsně před první přestávkou překlopil vedení na stranu Slovanu Bláha. Za Litoměřice sice srovnal ve formě hrající finský snajpr Korkiakoski, ovšem Severa znovu vrátil Ústí vedení, v závěrečném risku hostů bez brankáře přidal do prázdné branky pojistku Klikorka.

Ústí tak ozdobilo zápas ve vánočních dresech a bodovalo ve čtvrtém zápase po sobě, naopak Litoměřice přišly o skvělou třízápasovou sérii.

"Zachytili jsme dobře úvod zápasu a na inkasovaný gól jsme dovedli rychle zareagovat. Pro nás bylo dobré, že jsme měli gólové šance před soupeřem a to rozhodlo o tom, že jsme dokázali dát o branku víc a následně rozhodli při hře bez brankáře. Nakonec bych chtěl poděkovat celému mužstvu, které dnes hrálo velmi dobře," pravil potěšeně asistent domácího kouče Jaroslav Roubík.

"Ráno na tréninku před zápasem jsme si řekli nějaké věci, které se projevily v zápase. Hráli jsme jako tým, dali jsme čtyři branky, což není moc, ale stačilo to na tři body," kvitoval také obránce Slovanu Vladimír Brož. "Poslední zápasy se nám bodově docela daří, myslím, že je to způsobené tím, že plníme, co od nás vyžadujíc trenéři. Nálada v kabině se dost zlepšila."

"Přijeli jsme v pozici favorita, ale dvě třetiny jsme se tam jen tak vozili a nedokázali vyhrát jediný osobní souboj," byl naopak výrazně nespokojen trenér Litoměřic Daniel Tvrzník. "To pak můžeme těžko uspět s kýmkoliv, pokud tam není vysoké nasazení od všech hráčů, což nás zatím tuto sezónu zdobilo. Třetí třetina už od nás byla celkem dobrá, ale branku jsme vstřelit nedokázali, takže Ústí dnes zaslouženě vyhrálo," uznal sportovně.

Hokej, Chance liga, 29. kolo:

Slovan Ústí nad Labem - Stadion Litoměřice 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Zajíc (Smetana, Kružík), 20. O. Bláha (Filip, Houška), 36. Severa (Kružík, Vildumetz), 59. Klikorka (Severa) – 6. Marcel (Kangas, Kropáček), 31. Korkiakoski (Voženílek, Střondala).

Rozhodčí: Petružálek, Micka – Bosák, Axman. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 1 124. Střely na branku: 32:32.

HC Slovan Ústí nad Labem: Stahl – Klikorka, Smetana (C), Vl. Brož (A), Zajíc, Müller, Zukal, Veber – Severa, Ma. Svoboda (A), Kružík – Maršoun, Tůma, Vildumetz – Grim, Kordule, O. Bláha – Filip, Houška.

HC Stadion Litoměřice: A. Beran – Jebavý (A), Kukla, Marcel (A), Klejna, Dajčar, Strejček – Korkiakoski, Střondala, Voženílek (C) – Štohanzl, Jícha, Jánský – Šik, Vitouch, Kangas – D. Sklenář, Kropáček.