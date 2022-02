„S Havířovem to byl těžký zápas. Soupeř už ví, že sestupuje, díky tomu ale přijel uvolněný a hrál velice dobře. Bylo to vyrovnané, soupeř měl také množství šancí, ale my jsme to nakonec vybojovali. Dle mého názoru rozhodly čtyři vstřelené branky a to, že nás podržel brankář,“ řekl asistent ústeckého kouče Macha Jaroslav Roubík.