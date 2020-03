FOTO: Stadion to opět zvládl! Spláchl Slavii a postoupil do čtvrtfinále

Litoměřičtí hokejisté jsou experty na infarktové koncovky dlouhodobé části Chance ligy. Po loňské výhře na Kladně, kdy postoupili na poslední chvíli do play-off, nyní v poslední možný moment uhráli přímý postup do čtvrtfinále. Může za to výhra 6:3 v přímém souboji se Slavií.

Stadion Litoměřice - Slavia Praha, Chance liga 2019/2020, 58. kolo a přímý postup Litoměřic do čtvrtfinále | Foto: Deník / Karel Pech