Litoměřice - Hokejisté Litoměřic vstoupili do roku 2019 výhrou. Ve svém prvním letošním utkání si vyšlápli na Prostějov.

Skvělý vstup do nového roku prožili hokejisté litoměřického Stadionu. Ve 43. kole Chance ligy porazili Prostějov jednoznačně 5:1. Dvěma brankami se o to přičinil Helt.



Domácí začali výborně a už ve 2. minutě se dostali do vedení, to dokázali před koncem první periody zdvojnásobit. V polovině utkání navýšil na 3:0 svou druhou brankou v utkání Helt, ovšem hosté ještě do přestávky snížili.



V posledním dějství však utnul jakékoliv spekulace o dělbě bodů Marcel, Prostějov v závěrečné pětiminutovce zkusil zariskovat při hře bez brankáře, ovšem ranou do opuštěné klece uzavřel skóre Dvořák.

Litoměřice – Prostějov 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 2. Helt (M. Havelka), 12. M. Kadlec (J. Kloz, Pavlas), 29. Helt, 46. Marcel (Jícha, J. Dvořák), 57. J. Dvořák (Strejček) – 36. Nouza (Krejčí). Rozhodčí: Grech, Kopeček – Kokrment, Horažďovský

Litoměřice: Tomáš Král (Michajlov) – Marcel, Pavlas, T. Kvapil, Strejček, Jebavý, A. Rulík, Dluhoš – Šik, J. Kloz, M. Kadlec – Jícha, Korkiakoski, Jánský – Helt, M. Havelka, J. Dvořák – Sklenář, Jirásek, Eret.