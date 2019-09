Druhý zápas, druhá výhra. Litoměřičtí hokejisté mají zatím důvod ke spokojenosti. V domácím prostředí zdolali 3:2 po samostatných nájezdech tým Frýdku-Místku.

„Od první minuty jsme hráli dobrý zápas. Bohužel jsme ale vyhořeli v koncovce. Nevím, na kolik to bylo dané naší nemohoucností. Na druhou stranu musím říct, že Malík odchytal výborný zápas,“ hodnotil trenér Litoměřic Daniel Tvrzník. Jeho svěřenci vyslali v zápase 38 střel, ani to ale nestačilo na plný bodový zisk. „Klukům nemáme co vytknout, výkon byl o hodně lepší, než v prvním zápase v Benátkách. Věřím tomu, že pokud to bude takhle pokračovat, tak body sbírat budeme,“ liboval si litoměřický kouč.

Hosté šli sice v závěru první části do vedení díky Przybylovi, Stadion však na startu prostřední periody skóre otočil. Prosadili se Voženílek a Svoboda. Ve 37. minutě však srovnal Stuchlík, dalších tref se necelá tisícovka diváků dočkala až v samostatných nájezdech. V těch kraloval brankář Král a také finský mág Korkiakoski. Ten nejprve ve druhé sérii poslal domácí do vedení, to smazal až při pátém pokusu Slezanů Mikulík. Všechny další pokusy ale zneškodnil domácí brankář, naopak Korkiakoski se prosadil i podruhé a přisoudil litoměřickému celku bonusový bod.

Už v pondělí míří Stadion k zápasu třetího kola na led pražské Slavie, doma se představí opět ve středu, kdy vyzve Havířov. Zápas má naplánováno úvodní buly na tradiční 18. hodinu.

Hokej, Chance liga, 2. kolo:

HC Stadion Litoměřice – Frýdek-Místek 3:2 sn (0:1, 2:1, 0:0, -2:1 sn)

Branky a nahrávky: 22. Voženílek (M. Kadlec), 25. Svoboda (Pavlas, Vitouch) – 19. Przybyla, 37. Stuchlík (Martynek, Zahradníček).

Rozhodčí: Pavlovič, Micka – Pechánek, Šimánek. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 823.

Litoměřice: Tomáš Král – Marcel (A), Kukla, Mlčák, Pavlas (C), Šalda, Strejček, Dajčar – M. Kadlec, Korkiakoski, Voženílek (A) – Jícha, Střondala, Kangas – Jánský, Vitouch, Svoboda – Kropáček, D. Sklenář, Grim.