Po první třetině se zdálo, že kališníci se nebudou muset ohlížet na výsledek z Prahy, Kadlec a Voženílek totiž zajistili Litoměřicím vedení 2:0. Tento stav platil i na startu třetí části, jenže pak přišla palba z pirátských děl. Čtyřicátá čtvrtá minuta, Pitule, gól naděje. Minuta číslo 49, Tomica, vyrovnáno. Pět minut před koncem poslal krušnohorce do vedení Lang, do prázdné branky pečetil výhru Hlava. "Vůbec jsme si nepomohli přesilovkami, ikdyž jsme v nich nehráli špatně. Naopak jsme ve svém oslabení dvakrát inkasovali," litoval po zápase trenér David Bruk.

Kališníci tak museli čekat na zprávy z Edenu, kde Slavia hostila Přerov. Zisk byť jediného bodu sešívaných by poslal Stadion do předkola. Zubři ale nakonec urvali výhru 4:2, jíž pečetili až v poslední minutě, a o všem tak rozhodne sobotní duel.

Kališníci do něj půjdou s tříbodovou ztrátou, ovšem s lepšími vzájemnými zápasy. Pokud tedy dokáží získat tři body, postoupí přímo do čtvrtfinále proti Vsetínu nebo Chomutovu. Jakýkoliv jiný výsledek pošle svěřence Daniela Tvrzníka a Davida Bruka do předkola, kde vyzvou Třebíč nebo Jihlavu.

Hokej, Chance liga, 57. kolo:

Chomutov - Litoměřice 4:2 (0:2, 0:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 44. Pitule (Hlava), 49. Tomica (Llewellyn, Svoboda), 55. Lang (Žovinec, Suchý), 60. Hlava - 4. Kadlec (Korkiakoski), 18. Voženílek (M. Beran, Jícha).

Rozhodčí: Kostourek, Sýkora – Kotlík, Tvrdík. Vyloučení: 8:8. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1672. Střely na branku: 30:37.

Litoměřice: Škorpík – Marcel, Klejna, Jebavý, Klikorka, Gaspar, Kukla – Štohanzl, Korkiakoski, Kadlec – M. Beran, Jícha, Voženílek – Kropáček, Sklenář, Kangas – Havelka, Morong, Jindra.