Na třetí pokus už urvali litoměřičtí hokejisté v letošním ročníku Chance ligy plný bodový zisk. Výhra 5:3 nad Šumperkem se však nerodila lehce.

Domácí vedli 2:0 a 3:2, soupeř ale pokaždé srovnal. Když už se zdálo, že zápas zamíří do prodloužení, využil přesilovou hru i důraz na brankovišti Lukáš Válek. Šumperk okamžitě odvolal brankáře, vydřenou výhru pojistil záhy do prázdné klece Peter Jánský.

„Moc si ceníme tří bodů, protože se nerodily vůbec lehce. Draci hráli velice organizovaně, měli rychlý přechod do útoku a byli pro nás hodně nepříjemným soupeřem,“ hodnotil trenér Litoměřic Daniel Tvrzník. „Na nás bylo vidět, že nejsme v pohodě. Odskakovaly nám puky, kluci si nebyli schopní dát jednoduchou přihrávku, ale silou vůle jsme ubojovali výhru. To by nám do dalších zápasů mohlo pomoct, nad se do toho rychle dostaneme a přijde ta hokejovost.“

Hokej, Chance liga, 3. kolo:

Stadion Litoměřice – Šumperk 5:3 (2:0, 0:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 3. Čermák (Jícha, Jánský), 16. Výtisk (Hašek), 54. Toman (P. Novák), 59. Válek (M. Beran, Procházka), 59. Jánský (Jícha, Marcel) – 32. Baláž (Gewiese, Jaroš), 45. Gewiese (P. Kratochvíl), 56. Jaroš (Milfait, Gewiese).

Rozhodčí: Valenta, Hucl – Horažďovský, Hnát. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 33:30.

Litoměřice: Král – Marcel, J. Holý, Výtisk (C), Poizl, Jebavý (A), Kubíček, Baláž – M. Beran (A), Miškář, Procházka – Koffer, Válek, P. Novák – Vitouch, Jícha, Jánský – Čermák, Hašek, Toman.