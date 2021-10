Výhra Litoměřic a porážka Kadaně a ústeckého Slovanu. Takový je souhrn víkendových zápasů severočeských zástupců v I. hokejové lize.

Největší zklamání zažili fanoušci Ústí nad Labem, kteří museli skousnout porážku s doposud nulovými Benátkami nad Jizerou. Ústečtí prohráli už první část 0:2, ve zbytku zápasu i přes střeleckou převahu pouze neúspěšně dotahovali.

„Do zápasu jsme vstoupili velice špatně. Soupeř byl houževnatější, chtěl víc vyhrát a hrál velmi silový hokej, což nám nesedělo. Zradila nás i naše produktivita, jelikož na jeden gól se špatně vyhrává,“ hodnotil s přihlédnutím ke 30 neúspěšným pokusům asistent ústeckého trenéra Jaroslav Roubík. „Kdybychom dali tři branky, tak to mohlo skončit remízou, ale nám teď nezbývá nic jiného, než pogratulovat soupeři k vítězství.“

Pokračuje také bída kadaňských Trhačů, kteří ani na sedmý pokus nezískali jediný bod. Tentokrát svěřenci trenéra Růžičky prohráli v Třebíči jasně 1:5. Korekci výsledku obstaral až za pětibrankové dominance domácích Matěj Zabloudil.

Naopak cennou výhru 3:2 nad Vsetínem slaví litoměřičtí kališníci. „Z našeho pohledu šlo o hrozně těžké utkání, protože Vsetín má hodně silné hráče a kvalitní mužstvo. Musím kluky pochválit, zvládli to po taktické stránce skvěle a dali do zápasu hodně sil,“ řekl po zápase trenér Litoměřic David Bruk. „Myslím si, že z našeho pohledu bereme zaslouženě tři body, i když Vsetín je samozřejmě jeden z favoritů na postup minimálně do baráže. Těchto bodů si moc ceníme,“ radoval se.

Litoměřice tak poskočily už na druhou příčku, naopak Kadaň je poslední. Ústí se nachází na 12. místě. V dalším kole jede Slovan do Kolína (středa 18.00), Litoměřice hrají ve stejný termín v Porubě, Kadaň hostí taktéž ve středu od 18 Sokolov.

Hokej, Chance liga, 7. kolo:

Stadion Litoměřice – Vsetín 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 9. Svoboda (Urban), 43. Svoboda (Koláček), 52. Kadlec (Jícha) – 32. Gago (Štach, Jonák), 57. Vlach (Berger, Jonák).

Rozhodčí: Hucl, Micka – Klouček, Hnát. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. Diváci: 864. Střely na branku: 34:49.

Litoměřice: Tomáš Král – Jebavý (A), Ticháček, Výtisk (C), J. Holý (A), O. Baláž, Kottek, Černohorský – Válek, R. Přikryl, Sihvonen – O. Procházka, J. Jícha, M. Kadlec – Urban, Koláček, P. Svoboda – Rouha, Berka, Pajer.



Slovan Ústí nad Labem – Benátky nad Jizerou 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 40. V. Bílek – 3. Pabiška (Kolmann), 20. Čederle (Kolmann), 50. Čederle (Klapka), 56. Čederle (Aubrecht).

Rozhodčí: Petružálek, Jechoutek – Jindra, Polák. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 620. Střely na branku: 31:22.

Ústí: Hamalčík – Drtina, Havránek, Trefný, Brož, Přindiš, Weinhold, Chalupa – Trávníček, Vrdlovec, D. Tůma – M. Tůma, Milfait, Bílek – Š. Bláha, Čermák, O. Bláha – Ouřada, Grim, Severa.



Třebíč – Kadaň 5:1 (1:0, 4:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Šťovíček (Hunkes, Psota), 32. Ferda (Krliš, Mlčák), 36. Psota (L. Bittner, Šťovíček), 37. Střondala (Krliš), 40. Krliš (Hunkes) – 46. M. Zabloudil (S. Heffernan).

Rozhodčí: Ondráček, Vrba, Kleprlík, Vašíček. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 47:19. Diváci: 910.

Kadaň: Horák (od 41. R. Běhula) – Kuboš, Steinocher, Ferbas, Štochl, Zorko, Hradecký – K. Heffernan, Berčík, Routa – Z. Zabloudil, S. Heffernan, M. Zabloudil – Bernat, Čech, Kordule – Koblížek, Konášek, Švec – Mežnar. Trenéři: Růžička.