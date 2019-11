Nejen třináct branek, ale také osmadvacet vyloučených hráčů nabídl šlágr I. hokejové ligy mezi druhými Litoměřicemi a prvním Motorem České Budějovice. Hosté si nakonec odvezli výhru 8:5.

Duel bezesporu rozhodla druhá třetina, kterou Jihočeši ovládli 5:1. Zejména v té třetí se ale děly věci. Hned třikrát vznikla na ledě potyčka. Ve 46. minutě za stavu 3:8 neunesl osekávání hostujících hráčů Strejček, který se pustil do jednoho z hostů, jehož přijel bránit Plášil. Oba do sebe zaklesnutí soupeři pak spadli na led, kde je roztrhli rozhodčí.

TRESTNÁ LAVICE JAKO STŘÍDAČKA

Jen o 25 sekund později se litoměřickým obráncům nelíbilo, jak Českobudějovičtí dotírali na brankáře Berana, jenž už měl puk pod sebou a v brankovišti se strhla hromadná mela. Po dlouhé poradě poslali sudí na trestné lavice několik hráčů k těm, kteří tam už byli z předchozích trestů. Za hosty tak pykala souběžně hned trojice hříšníků, domácí trestná lavice by v nižších soutěžích klidně mohla nahradit střídačku, protože na ní seděla celá jedna kompletní pětka.

Poslední pěstní souboj svedl domácí Šik s Babkou poté, co litoměřický hráč ustál hákování i následný tvrdý střet se soupeřem u mantinelu, který mu následně vrátil. Celkově sudí vyloučili patnáct domácích a třináct hostujících hráčů, kupodivu ale neudělili žádný vyšší trest. Co se využití přesilovek týče, vyšli by z toho lépe kališníci (4:2), hosté ale i díky jedné brance v oslabení a především 45 střeleckým pokusům nakonec slaví důležitou výhru a už čtrnáctibodový náskok na čele tabulky. Stadion zůstal druhý.

„Budějovice byly jasně lepší. Utkání se rozhodlo ve druhé třetině, kdy nám hodně odskočily. Škoda, že to bylo hodně rozkouskované a měli jsme hodně vyloučení. Z naší strany byla velká nervozita a myslím se, že za citlivějšího vedení zápasu, bychom my i fanoušci viděli lepší hokej,“ hodnotil zápas jeden z domácích trenérů David Bruk.

S tím ale nesouhlasil zkušený domácí útočník Martin Kadlec. „Z mého pohledu si nemyslím, že to byl tak jednoznačný zápas, jak ukazuje výsledek,“ hodnotil pro klubový web. „Přišlo hodně diváků a myslím, že pro ně to musela být atraktivní podívaná. Škoda, že pro nás nedopadla dobře.“

Už dnes hrají Litoměřice v Prostějově, start je v 18 hodin. Netradičně ve čtvrtek pak vyzvou doma přerovské Zubry, úvodní buly je naplánováno rovněž netradičně na 17.30.

Hokej, Chance liga, 22. kolo:

Stadion Litoměřice – Motor České Budějovice 5:8 (2:2, 1:5, 2:1)

Branky a nahrávky: 12. M. Kadlec (Marcel, Jícha), 16. Korkiakoski (Kangas, Jánský), 28. M. Kadlec (Gaspar), 56. Střondala (Korkiakoski), 59. Střondala (Šik, Kukla) – 6. M. Novák (J. Kloz), 15. Plášil (J. Kloz), 23. M. Novák (Plášil, J. Kloz), 24. Holec (Venkrbec), 29. Prokeš (Pýcha, Plášil), 34. Z. Doležal (Pýcha, R. Přikryl), 39. Prokeš (Christov, Babka), 44. Prokeš.

Rozhodčí: Zubzanda, Jechoutek – Flegl, Belko. Vyloučení: 15:13. Využití: 4:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 1 750. Střely na branku: 25:45.

Litoměřice: Král (41. A. Beran) – Gaspar, Kukla, Marcel (A), Dajčar, Mlčák, Strejček, Krutil – Korkiakoski, Střondala, Jánský – Voženílek (C), Jícha, M. Kadlec – Šik, Vitouch, Kangas – M. Havelka, Přikryl, Kropáček.