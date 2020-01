Už po 13 sekundách hry Lounští prohrávali, když Tomáše Charváta v brance překonal Pokorný. Místo rychlého srovnání však musel gólman Slovanu lovit ještě dvakrát puk ze své sítě. Nejprve po individuální akci Pokorného a pak po střele Barcala. Až necelé dvě minuty před první přestávkou alespoň snížil Salač, kterému asistoval Kousek.

Do druhé třetiny se do klece Slovanu postavil Dorn. Domácí se snažili dát kontaktní branku, ale dlouho se jim nedařilo překonat pozorného Kolaříka. Nepomohla ani dvouminutová přesilovka 5 na 3, kterou Slovan nezahrál nejlépe. Úspěšný byl až Martin Dittrich, kterému se to povedlo ve 35. minutě po přihrávce Raise. Jenže místo tlaku a vyrovnání přišly zanedlouho dvě rychlé branky, které Slovan obdržel během pouhých 15 sekund.

Do třetí třetiny vstoupili domácí aktivněji ve snaze s výsledkem něco udělat, ale jejich snaha vycházela dlouho na prázdno. Branky se tak dočkali hosté, když se potřetí zapsal do střelecké listiny Pokorný. Snížení nepříznivého stavu se diváci dočkali až v končící 50. minutě, kdy se parádní střelou pod víko z pravého kruhu trefil Rais. Jiskřičku naděje pak vykřesal za necelou minutu Kousek, který se prosadil ve vlastním oslabení, když seděl na trestné lavici Szakal.

Za nepříznivého stavu 4:6 si v čase 58:03 vzal trenér Slovanu Petr Zinek oddechový čas. Když šli jeho svěřenci na led, nechal již na střídačce sedět brankaře Dorna a poslal na led šestici hráčů, aby se pokusili o zázrak. Vhazovalo se v obranném pásmu Roudnice. Hosté však vybojovali puk, Lauko vyslal do útoku Kallu a ten pečetil výsledek do opuštěné brány.

Poslední zápas základní části odehraje Slovan až 8. února na ledě B týmu Kadaně.



HC Slovan Louny – HC Roudnice nad Labem 4:7 (1:3, 1:2, 2:2)

Branky: 19. Salač, 35. Dittrich, 50. Rais, 51. Kousek – 1. 11. a 48. Pokorný, 12. Barcal, 36. M. Vacek, 36. Vejl, 59. Kalla.

Rozhodčí: Pěkný – Miško, Žižka.

Vyloučení: 5:7, navíc Štosek (Roudnice) na 10 minut.

Využití: 0:0.

V oslabení: 1:0.

Diváci: 34.

Louny: T. Charvát (21. Dorn) – Srb, Kunrt, Hloucha, Vavrica, Šedivý, Svoboda – Jarý, Prokeš, Dittrich, Kousek, Gebelt, Rais, Salač, Panocha, Růžek, Szakal.

Roudnice: Kolařík – Kolenatý, Brandejský, Kopecký, Tintěra, Kašička, Štosek, Kasal – M. Vacek, Pokorný, Čichovský, Kuchař, Lauko, Kalla, Barcal, Vejl, Purma, J. Vacek.



Jaroslav Tošner