Je mu 46 roků, na lavičce litoměřických hokejistů stojí více než deset let. Nepřetržitě od jejich postupové sezóny do druhé nejvyšší soutěže. Daniel Tvrzník a jeho družina zase trápila České Budějovice, které si hrají vlastní soutěž. Ani ve slavnostní atmosféře ale neuspěla a padla 4:6.

Ještě před bitvou s lídrem nastoupili na led čtyři kapitáni, kteří nosili v oněch letech na prsou céčko v litoměřickém dresu. Ladislav Slížek, Jaroslav Hašek, Jaroslav Kalla a Aleš Pavlas. Ten pátý vyjel z týmu soupeře, Martin Novák totiž aktuálně obléká dres Motoru. Kromě vhození čestného buly obdrželi i upomínkové předměty od vedení klubu a poděkování za své služby.

„Bylo fajn kluky zase vidět, třeba s Láďou Slížkem se moc nepotkávám,“ prohlásil litoměřický kouč. Ten se už v ústeckém dresu potkal s Haškem, Pavlasem i Kallou, v Litoměřicích pak se zbylými dvěma. „Martina Nováka si pamatuji jako mladého ještě ze 2. ligy když začínal,“ líčil. Slížek byl kapitánem v postupové sezóně 2009/2010 i v následujících třech letech. „Je neuvěřitelné, jak to letí. Pamatuji si, jako by ten postup byl včera a ono je to už deset let,“ zavzpomínal Tvrzník. „Škoda, že nejsme o těch deset let mladší,“ pousmál se vzápětí muž, vedle nějž se na lavičce kališníků za tu dobu vystřídali Jindřich Setikovský, Martin Vrzal, Josef Řeháček, Jiří Doležal, Jiří Kučera, Miloš Říha ml. a David Bruk.

DALŠÍ PŘETAHOVANÁ S NEÚSPĚŠNÝM KONCEM

Pak už se rozhořela bitva, v níž se Litoměřice snažily zdolat lídra, jenž vedl tabulku o 30 bodů se zápasem k dobru. Oba celky se totiž měly utkat už 21. prosince, Litoměřice ale zápas kvůli obří marodce odložily. Před deseti dny pak padly na jihu Čech těsně 4:5, neúspěšně z gólové přetahované vyšly i tentokrát.

Nepomohly ani tři využité přesilovky, ani téměř vyprodaná Kalich aréna. Čtyřicet minut držel Stadion krok, dvakrát srovnal vedení soka, pak sám vedl 3:2 a 4:3. V poslední části ale dvakrát inkasoval a prohrál 4:6. „Další dobrý zápas, z něhož bohužel nemáme ani bod. K našemu výkonu ale nemám žádné výhrady. S kandidátem na postup do extraligy jsme drželi celých šedesát minut krok,“ chválil svůj tým i přes prohru druhý z trenérů kališníků David Bruk.

Asistenti trenéra a kapitáni pod Danielem Tvrzníkem v Litoměřicích:

2009/2010 2. liga - sk. Západ - Ladislav Slížek - Daniel Tvrzník

2010/2011 1. liga - Ladislav Slížek - Daniel Tvrzník, Jindřich Setikovský

2011/2012 1. liga - Ladislav Slížek - Daniel Tvrzník, Jindřich Setikovský

2012/2013 1. liga - Ladislav Slížek - Daniel Tvrzník, Milan Vrzal, Josef Řeháček

2013/2014 1. liga - Jaroslav Hašek - Daniel Tvrzník, Jiří Doležal

2014/2015 1. liga - Martin Novák - Daniel Tvrzník, Jiří Doležal

2015/2016 1. liga - Jaroslav Kalla - Daniel Tvrzník, Jiří Kučera, Miloš Říha ml.

2016/2017 1. liga - Aleš Pavlas - Daniel Tvrzník, Miloš Říha ml.

2017/2018 1. liga - Aleš Pavlas - Daniel Tvrzník, Miloš Říha ml.

2018/2019 1. liga - Aleš Pavlas - Daniel Tvrzník, David Bruk

Hokej, Chance liga:

HC Stadion Litoměřice – HC Motor České Budějovice 4:6 (2:2, 2:2, 0:2).

Branky a nahrávky: 8. Strejček (Voženílek, Kadlec), 17. Korkiakoski (Voženílek), 22. Klejna (Marcel, Jánský), 35. Kangas (Marcel, Jícha) – 2. Holec, 16. Kloz (Lytvynov, Endál), 28. Christov (Kloz, Doležal), 40. Doležal (Kloz), 43. Suchánek (Pýcha), 56. Babka (Prokeš).

Rozhodčí: Petružálek, Wagner – Hejl, Maštalíř. Vyloučení: 4:7. Využití: 3:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 276. Střely na branku: 36:26.

Litoměřice: Škorpík – Marcel, Klejna, Jebavý, Gaspar, Mlčák, Strejček, Baláž – Kadlec, Korkiakoski, Voženílek – Helt, Jícha, Jánský – Brabenec, Vitouch, Kangas – Havelka, Morong, Štohanzl.