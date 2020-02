Litoměřičtí hokejisté na svém ledě udolali Porubu 6:3 a dál drží jednobodový náskok v elitní šestce Chance ligy.

Stadion LItoměřice - Poruba, nadstavba Chance liga 2019/2020 | Foto: Deník / Karel Pech

Loni se na poslední chvíli protlačili do play-off, i letos to vypadá, že o přímou účast ve vyřazovacích bojích budou bojovat do posledního kola. Litoměřičtí hokejisté díky druhé třetině, kterou vyhráli 3:0, zdolali na svém ledě Porubu 6:3 a pět kol před koncem si udržují bodový náskok na sedmý Havířov.