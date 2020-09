Skóre utkání sice otevřel už ve 4. minutě hostující Mála, domácí však dokázali ještě v první třetině vývoj otočit díky zásahům Pšeničky a Procházky. V prostředním dějství přidali další trefy Poizl a Holý, v poslední dvacetiminutovce přidal svůj druhý gól Pšenička a Stadion tak zvítězil jednoznačně 5:1.

"Byla to pro nás generálka před sobotním startem ligy. Jsme moc rádi, že jsme se dohodli se soupeřem, který byl ochotný k nám přijet a zahrát si utkání. Bohužel jsme hráli málo přípravných utkání, kvůli situaci, která se vyvíjí u nás a ve světě, takže doufám, že jsme schopni se kvalitně připravit na sobotu," zhodnotil domácí trenér David Bruk zápas i přípravu, v níž museli Litoměřičtí přečkat karanténu a zrušit tři přípravné duely. "Chtěl bych moc poděkovat Litoměřicím, že s námi chtěli hrát. Pro nás to byl velmi dobrý a poučný zápas. Mrzí mě, že jsme nebyli v plné sestavě, možná bychom ten zápas udělali trošku zajímavější, ale myslím si, že nám to splnilo účel," kontroval jeho protějšek Vladimír Machulda.

První ligový duel čeká Litoměřice v sobotu, kdy vyzvou od 17 hodin na svém ledě Kadaň.

Hokej, příprava:

Litoměřice - Most 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Pšenička (Výtisk), 18. M. Procházka (Beran, Miškář), 24. Poizl (Novák, Válek), 39. Holý (Miškář), 45. Pšenička (Poizl, Výtisk) – 4. Mála (J. Procházka, Bakrlík).

Rozhodčí: Luczków, Vyštejn – Lauko, Kurtin. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0.

Litoměřice: Král – Marcel, Holý, Výtisk, Poizl, Mlčák, Kubíček – Beran, Miškář, M. Procházka – Koffer, Válek, Novák – Pšenička, Hašek, Jánský – Čermák, Jindra, Toman

Most: Hosnedl – Fučík, Urbánek, Šesták, Polák, Hoffmann, Šefl, Havlůj (C) – Mical, Stříbrný, J. Procházka, Bakrlík (A), Mála (A), Drašar, Šimeček, Smolka, Dohna