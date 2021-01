Za domácí nastoupili obě největší hvězdy otřískané slavnou NHL, Jaromír Jágr i Tomáš Plekanec. Litoměřičtí mladíci se však slavných jmen nezalekli a v 7. minutě je poslal do vedení Urban. Kladno sice vývoj otočilo, jenže nedokázalo přidat pojistku. Jedenáct minut před koncem tak srovnal Tomáš Svoboda a družina Daniela Tvrzníka, jenž si na kladenský celek věřil, mířila k bodovému zisku.

K tomu byli ještě blíž po trefě Miškáře, kterou však sudí po shlédnutí videa na kostce nad ledem odvolali. To pochopitelně hostující tým rozezlilo, branka však zůstala neuznána. Naopak na druhé straně se těsně před koncem prosadil Melka a tři body tak zůstaly Kladnu.

"Opět jsme měli kolem třiceti střel a dali jen tři góly, koncovka nás teď tlačí. I proto jsme Jardu Jágra zkusili vedle Tomáše Plekance, abychom s tím něco udělali a odskočili na dva góly," říkal po utkání kladenský asistent trenéra Jiří Burger. Zároveň uznal, že ve třetí části už převaha Kladna zmizela. "Nakonec jsme ten rozhodující gól dali, a že jsme předtím inkasovali původně uznaný gól? Hned se nám zdálo, že tam byla vysoká hůl," dodal Burger.

Hostující Daniel Tvrzník před zápasem říkal, že si jeho tým na Kladno věří. Oprávněně. "Ale začátek se nám nepovedl, stav 1:1 po první třetině byl pro nás milosrdný. Za stavu 2:2 tam byl uznaný neuznaný gól. Nechci o tom polemizovat, bohužel jsme pak udělali chybu při obraně standardní situace a inkasovali. Je to škoda, ale zase si našich deset juniorů zahrálo proti legendám českého hokeje Jágrovi a Plekancovi, to je skvělé," těšilo Tvrzníka.

Že druhou formaci složili trenéři Severočechů z bývalých hráčů Kladna, to je je prý náhoda. "Odchovancem je jen Tomáš Urban a jsme rádi, že je v týmu a jak poctivě přistupuje k hokeji. není náhoda, že je ve formaci s velezkušeným Jánský a zkušeným Procházkou. Snad mu náš proces pomůže," dodal Daniel Tvrzník.

Nicolas Hlava mínil, že hosté Kladno nezaskočili. "Jsou to prostě mladí kluci, kteří bruslí, lítají. Když pak přijede třeba Vsetín, hrají víc hokej. A když můžeme hrát hokej, tak nám to sedí víc než naháněná. Nicméně my máme s Kladnem nějaký cíl a je jedno, s kým hrajeme. Musíme porážet každého," zakončil Hlava.

Hokej, Chance liga, 22. kolo:

Rytíři Kladno – HC Stadion Litoměřice 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

Branky a nahrávky: 11. Marosz (Račuk, Guman), 28. Pitule (Hlava) – 7. Urban (Procházka, Jánský), 49. T. Svoboda (Miškář, M. Beran), 59. Melka (Suchánek).

Rozhodčí: Souček, Micka – Jindra, Bělohlav. Vyloučení: 3:2, navíc Hlava (K) na 10 min. Bez využití. Oslabení: 1:0. Diváků: 0.

Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, V. Sorokin, Ticháček, Kehar, Suchánek, Štochl – Kubík, Plekanec, Melka – Guman, Marosz, Račuk – Filip, Machač, Jágr – Hajný, Pitule, Hlava.

Litoměřice: Tomáš Král – Marcel, Baláž, Kremláček, J. Holý, Jebavý, Černohorský – M. Beran, Miškář, T. Svoboda – Procházka, Konečný, Jánský – L. Stehlík, Urban, Pajer – Jindra, Soukup, Berka – Bernat.