Lovosice se z pozice loňského otloukánka vypracovaly k solidním výsledkům. Naposledy jejich řádění odnesla rezerva Kadaně, která si odvezla 17 branek. Největší hvězdou byl Radek Pavlata, který si připsal šest branek a u dalších tří asistoval. Zářili také Vandas a Cerman.

CHTĚJÍ V TABULCE VÝŠ, UŽ KVŮLI MLÁDEŽI

Roudnice je v tabulce zatím poslední, což rozhodně není příčka, kde by se klub, jenž brzy oslaví 90 let své existence, chtěl nacházet.

„Určitě to neděláme jen proto, aby se měli hráči kde zpotit a zahrát si hokej. Máme mládežnické oddíly, a ty by měly mít nějaký vzor. Proto jsme dali hráčům jasně najevo, že tohle se nám nelíbí a ti se konečně sešli v sestavě, s níž jsme vstupovali do sezóny,“ vylíčil na úvod předseda roudnického klubu Vladimír Čichovský.

Plná sestava šla ihned znát a Roudničtí nakonec porazili první Louny 9:6. „Většinu předchozích zápasů jsme prohráli po hrubých chybách v obraně, nyní byla obrana stabilní. Hráči si vzali k srdci naše slova a přidali nadstavbu v podobě vyšší aktivity ve střelbě, nasazení, chuti i snahy před brankou,“ pochvaloval si předseda roudnického klubu. „Určitě bychom chtěli stoupat tabulkou nahoru, protože poslední místo Roudnici nesluší, ale spousta týmů letos posílila a v krajském přeboru není slabého soupeře, je to hodně vyrovnané.“

Výsledkový servis

Lovosice Kadaň B 17:4 (8:0, 3:2, 6:2)

Rozhodčí: Plachý Beneš, Beran. Vyloučení: 2:2. Vyšší tresty: 1:0. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0.

Lovosice (branky+nahrávky): Kopýtko Zedek (0+2), Opluštil (0+1), Holý, Vandas (3+4), Kříž (0+1) Gudera K. st. (2+1),Krátký (1+2), Beneš (0+1), Pavlata (6+3), Gudera K. ml. (0+3), Cerman (3+3), Suchánek (2+1)



Roudnice n. L. Louny 9:6 (3:2, 1:2, 5:2)

Rozhodčí: Domský Kurtin, Malík. Vyloučení: 10:13. Vyšší tresty: 0:2. Využití: 4:0. V oslabení: 2:1.

Roudnice n. L. (branky+nahrávky): Kolařík (Fridrych) Kašička, Hlavička), Kolenatý, Štosek (0+1), Brandejský, Kopecký, Křepelka, Tintěra, Toman, Kasal (1+2), Vacek (1+1), Pokorný (3+1), Čichovský (0+1), Kuchař (2+0), Lauko, Kalla (0+5), Barcal (2+0), Vejl, Purma (0+3)