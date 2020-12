Hokejisté Ústí nad Labem a Litoměřic si v 16. kole Chance ligy připsali tříbodové zisky. Oběma týmům k nim pomohla výborná defenziva. Díky ní stačily litoměřickému Stadionu proti Benátkám jen tři přesné zásahy, ústeckému Slovanu dokonce ještě o gól méně. O triumfu na ledě Havířova rozhodl 38 vteřin před koncem Jiří Severa.

Stadion Litoměřice - Benátky nad Jizerou, Chance liga 2020/2021 | Foto: Deník / Karel Pech

Litoměřice hostily na svém ledě letošní překvapení, prozatím druhé Benátky nad Jizerou. Ačkoliv kališníkům chybí celá řada reprezentantů do 20 let, výrazně obměněný kádr se spoustou osmnáctiletých mladíků od začátku favorita přehrával. Na hostující klec nakonec vyslal téměř padesát střeleckých pokusů, na první přesný se ale čekalo až do závěru prostředního dějství, kdy se trefil Patrik Miškář.