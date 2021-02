Verva tento měsíc tápe. V předchozích sedmi zápasech šestkrát padla a na tříbodové vítězství čekala více než tři týdny. Dočkala se až v neděli v Pardubicích, kde vyhrála po boji 3:1.

Zápas 47. kola extraligy pro sebe rozhodla až v posledních minutách. Vítězný gól vstřelil Látal v 52. minutě při litvínovském oslabení, dvakrát se prosadil Hanzl.

"Bylo to bojovné utkání, po sérii proher jsme získali cenné vítězství. Dnes rozhodovaly speciální týmy, vstřelili jsme jednu branku v přesilovce, což se podařilo i soupeři, my jsme ale dokázali skórovat i v oslabení. Ubojovali jsme to, získali jsme důležité body a jedeme dál," řekl trenér Vladimír Országh.

Verva šla na východě Čech do vedení v 13. minutě díky využité přesilovce. Demelovu střelu do tyče vrátil do brány Hanzl. Pardubice odpověděly v 26. minutě, také v přesilovce. Jen tři sekundy před vypršením trestu Helta vyrovnal Blümel.

V 52. minutě udeřili hosté ve vlastním oslabení. Zaváhání Dynama využil Látal a Vervu přiblížil kýženému vítězství. Krušnohorci pak přežili mega šanci Ďalogy, který minul odkrytou bránu.

V poslední minutě stvrdil tříbodovou výhru gólem při power play domácích opět Hanzl.

V úterý se jedenáctá Verva utká na ledě dvanácté Olomouce a ve čtvrtek hraje na Spartě.

Pardubice – Litvínov 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 26. Blümel (Paulovič, Nakládal) – 13. M. Hanzl (Demel), 52. Látal (Gerhát), 60. M. Hanzl (P. Zdráhal). Rozhodčí: Pešina, Svoboda – Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Pardubice: Klouček – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář, Nakládal, Ďaloga, Hrádek, Bučko – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – Paulovič, Poulíček, Blümel – L. Horký, O. Roman, Pochobradský – Zeman, Rohlík, Kusý.

Litvínov: Godla – Cibulskis, Balinskis, Kudla, Demel, Ščotka, Irving – F. Lukeš, V. Hübl, Pospíšil – Látal, Gerhát, L. Stehlík – Jarůšek, M. Hanzl, P. Zdráhal – Zygmunt, Helt, M. Havelka – Slavík.