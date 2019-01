Litoměřice - 9:3. To je poměr bodů ze vzájemných zápasů Litoměřic s Kladnem. Stejně jako minulou sezonu. Kališníkům to na favorita prostě jde. Díky těmto bodům se dále drží na příčkách zaručujících předkolo play-off.

Rozhodli jste se, že si dáte načas a do Kalich Areny přijdete o něco později? V tom případě jste pravděpodobně neviděli první gól! Kališníci do zápasu vlétli po hlavě a to se jim vyplatilo. Jaroslav Kalla přihrál z rohu kluziště na Milana Tomana, který bez váhání poslal kotouč na modrou čáru na hůl Dominika Bílka. Bek s čtyřiadevadesátkou na zádech se napřáhl a první gól byl na světě. Bílek má ale pouze asistenci – jeho střelu totiž do sítě tečoval Zdeněk Doležal.

Kladenští byli inkasovanou brankou viditelně otřeseni a kališníci si v úvodních minutách udržovali nad jejich soupeřem jasnou převahu. Až po zhruba pěti minutách hry se Rytíři vzpamatovali a začali se tlačit dopředu. Následovalo několik minut velmi fyzické a agresivní hry, během které hráči na obou stranách museli bojovat o každý centimetr ledu. V samotném závěru první části dostal Stadion Středočechy pod velký tlak a donutil je tak faulovat. Čtyřicet sekund před sirénou Mensator zachyboval podruhé a musel ze sítě lovit další puk. Radost z Kalich Areny ale zmizela velmi rychle. Zásah Jakuba Šulce nakonec nebyl uznán z důvodu hry vysokou holí.

Konec první dvacetiminutovky ještě přinesl šarvátku jako vystřiženou z NHL! Rukavice shodili Berger s Kindlem a domácí borec poslal Kindla velmi rychle k zemi.

Mensator byl v úvodu druhé třetiny bez práce – kladenští totiž tlačili a za žádnou cenu nechtěli opustit útočné pásmo. Litoměřičtí se na krátkou dobu osvobodili, ale do úniku se vzápětí dostal Jan Rudovský a za ním dojíždějící Kalla byl nucen faulovat. Následoval trestné střílení, které poškozený hráč neproměnil. Po úspěšném ubránění dvou následujících oslabení si Stadion udělal menší výlet do útočného pásma, který skončil velmi zajímavou šancí! David Švagrovský poslal kotouč zpoza branky na najíždějícího Doležala, avšak Mensator byl připraven a zastavil nejen střelu, ale i dorážku litoměřického útočníka.

Domácí fanoušci však nemuseli smutnit příliš dlouho. O dvě minuty později našel Ondřej Kopta Petra Přeučila a ten už kotouč za maskovaného muže v kladenské brance pohřbil bez větších obtíží. A krasojízda domácích pokračovala dál – tentokrát si kališníci na Mensatora připravili pořádnou kulišárnu! Do pásma rychle pronikl Jan Berger, který nenápadně předal kotouč těsně za ním jedoucímu Ondřeji Koptovi a kotouč se z jeho hole zastavil až o zadní tyč kladenské branky. Sečteno, podtrženo – 3:0!

Odpověď ale na sebe nenechala dlouho čekat. Výborně chytajícímu Jaroslavu Pavelkovi se po střele Michala Lukáče odrazil kotouč od lapačky až do sítě. Po dvou třetinách tedy domácí nakonec vedli nad prvním týmem tabulky o dvě branky.

Rytíři si během druhé přestávky očividně uvědomili, že jim teče do bot. I přes všechen odpor litoměřické defenzívy hosté v průběhu poslední dvacetimutovky vyslali na Pavelku celkem dvacet střel. Své štěstí několikrát během poslední části vyzkoušeli Bílek, Rudovský, Kindl, Pitule, Kehar… všichni ale vyhořeli na kamenné zdi v litoměřické brance – Jaroslavu Pavelkovi. Gólman domácích za svá záda pustil pouze jednu z celkem dvaačtyřiceti střel a kališníci si i díky jeho výkonu z utkání odnáší všechny body. Po šedesáti minutách, Litoměřice – Kladno 3:1.

Ohlasy trenérů

Daniel Tvrzník (HC Stadion Litoměřice): Výsledkem to pro nás byl velmi důležitý zápas. Vynaloženou bojovností, odpovědností a nasazením se nám jej podařilo vyhrát a to proti Kladnu, které je favoritem tabulky. V první třetině jsme soupeře do šancí příliš nepouštěli. Od poloviny zápasu nás sice začal přehrávat a dostali jsme se pod tlak, ale my jsme naopak hráli výborně do obrany. Dařilo se nám vyhrávat osobní souboje, s čímž jsme měli v minulých zápasech spíš problém. K výhře nám také dopomohla disciplína, protože jsme zápas odehráli s minimem vyloučených a Kladno se tak nedostalo do častých přesilovek.

Jindřich Lidický (Rytíři Kladno): Ihned v začátku jsme inkasovali branku a nebyli jsme příliš koncentrovaní. Myslím si, že jsme sehráli vyrovnaný zápas a o utkání rozhodla část, ve které nám domácí nastříleli další dvě branky. Možná za trochu sporných situací, nicméně se tak stalo. Poté se nám podařilo domácí zatlačit, bohužel to dnes na víc než na jeden gól nestačilo. Postupem hry jsme se už do kontaktu nedostali a domácí se úspěšně bránili a nefaulovali, takže jsme nezískali ani žádnou přesilovou hru.

Litoměřice - Kladno 3:1

Branky a nahrávky: 1. Doležal (Bílek, Toman), 34. Přeučil (Kopta), 36. Kopta (Berger, Šulc) - 38. Lukáč (Nash, Kindl). Rozhodčí: Bejček - Polák, Rampír. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1710. Střely na branku: 17:42. Průběh utkání: 3:0, 3:1.



HC Stadion Litoměřice: Pavelka (Michajlov) – D. Bílek, Toman, Pavlas, Mikliš, Piegl, Šulc, Chmel – Kalla, Doležal, Švagrovský – Horna, Nedvídek, Beránek – Kopta, Berger, Přeučil – Krátoška, Valášek, Brandejský.



Rytíři Kladno: Mensator (Cikánek) – Nash, Kehar, Těrnavskij, Růžička, Gutwald, Ptáček, Mrázek – Machač, Skuhravý, Rudovský – Dvořáček, Kindl, V. Bílek – Redlich, Pitule, Lukáč – Šilhavý.

Vojtěch Martinek