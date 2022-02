K prvnímu Jágrovo zápasu v Litvínově, který spadá do sezony 1988/1989, se váže úsměvná historka, kterou nedávno vyprávěl Josef Zajíc, s nímž urostlý kladenský odchovanec tehdy nastupoval. „Když jsme hráli v Litvínově a uběhla třetina, Jarda si vyndal chleba se sádlem a začal ho o přestávce jíst. Přišel trenér Eduard Novák, že si dělá legraci, tak to zabalil, ale dal gól nebo dva."

Důležité střetnutí odehrál Jágr v Litvínově v březnu 1990. V duelu o 3. místo ale ani jeho dvě branky nestačily na úspěch. „Žlutočerní" vyhráli Reichelovou brankou v prodloužení 5:4 a brali bronz. V hledišti podle oficiálního zápisu nebyly ani čtyři tisícovky fanoušků.

To na podzim 1994 se na Jágra těšil vyprodaný zimák. V NHL byla tehdy výluka, do extraligy přilétal ze zámoří jeden hokejista za druhým. Zaplněné tribuny se ale tenkrát už dvěma Stanley Cupu ověnčené hvězdy nedočkaly, útěchou jim byl alespoň start Ručinského a Langa v dresu „chezy" a remíza 3:3.

Ústřední postava Pittsburghu Penguins se pravidelně účastnila letních exhibicí, které pořádal Robert Reichel, nebo jeho rozlučky v létě 2010, nechyběla ani při reprezentačním střetnutí ČR - Finsko na jaře 2005, v dresu Kladna se ale na sever Čech vrátila až při další výluce nejlepší světové soutěže. Na podzim 2012 bojoval Jágr o body v Litvínově se vší vervou, byl to ale právě on, kdo vyrobil za stavu 3:3 dvě minuty před koncem minelu, která Rytíře stála všechny body. „Nastřelil jsem při naší přesilovce protihráče a dostali jsme gól. Byla to moje chyba. Nedá se nic dělat, musíme to hodit za hlavu a bojovat dál," kál se tehdy.

Osud mu poté v Litvínově přichystal jedno velké zklamání. Přišlo na jaře 2020, kdy se jeho Kladno utkalo na litvínovském ledě v posledním kole základní části o záchranu nejvyšší soutěže. Jágr padl na kolena, domácí tým totiž zvítězil 6:2. Rytíři opouštěli vyprodaný zimní stadion se sklopenými hlavami, na rok se totiž poroučeli o soutěž níže. Navíc se tehdy na budoucího člena Síně slávy NHL mohutně pískalo. „Porážek jsem zažil miliony. Možná víc než kterýkoliv jiný hokejista, protože hraju hrozně moc dlouho. Klukům jsem v kabině říkal, že jsem na ně pyšný a hrdý," vykládal pak zklamaně novinářům pár minut poté, co fanoušci Vervy přestali bouřlivě slavit záchranu.

Jágr má ale z výjezdů pod Krušné hory kromě několika zklamání i jeden úsměvný zážitek. Přihodil se mu před začátkem sezony 2019/2020, kdy jeho Kladno hrálo v Litvínově na konci července přípravné utkání. Za stavu 4:4 byl v prodloužení vyloučený na dvě minuty. Ještě před tím, než Rytíři v oslabení inkasovali rozhodující gól, stačil si zaflirtovat s asistentkou managementu Renátou. „„Kdybych věděl, že to bude tak příjemné povídání, tak bych se nechal vyloučit na deset minut. Člověk se může seznámit i na trestné lavici!," smál se po utkání na celé kolo. A co řekl půvabné černovlásce přímo na hanbě? „Na to, že jsi z Litvínova, jsi celkem pěkná!" Přitom stačil rozdat ještě pár úsměvů a vyfotit se s rozzářenými předškoláky.