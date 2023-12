Série porážek neskončila. Prvoligoví hokejisté Litoměřic prohráli v na ledě lídra z Poruby 3:4 a nebodovali ve čtvrtém utkání za sebou.

Litoměřice prohrály na ledě první Poruby 3:4. | Foto: Lukáš Bajgar

První tým tabulky rozehrál utkání skvěle a po čtyřech minutách vedl po trefách Vachovce a Střondaly 2:0. Za hosty sice odpověděl Hauser, ale třetinu uzavřel opět Střondala, který využil přesilovou hru.

V prostřední třetině vrátil Litoměřice do hry Plos, Porubu pak v posledním dějství uklidnil Mrázek. Dvě minuty před koncem ještě vykřesal pro Severočechy jiskru naděje Kordule, více už toho ale Kališníci nestihli.

„Začátek vypadal, že jsme v autobuse, ale pohybově to bylo z naší strany hodně dobré. Vydrželi jsme tempo po celý zápas, udělali jsme pár individuálních chyb v před brankovém prostoru, kde jsme nechali samotného hráče zakončovat. Snažili jsme se to zlepšit, není to náš problém jen v tomto utkání, ale dlouhodobě na tom pracujeme. Výborné utkání – nahoru dolů, jak se říká, myslím si, že to mohlo bavit nejenom diváky, ale i samotné hráče, protože nikoho nebaví postávací hokej. Byl to moderní hezký hokej, ale s hořkým koncem,“ zhodnotil vše František Ptáček, asistent litoměřického trenéra.

„Udělali jsme tři důležité body, ale musíme si k tomu něco říct. V zápase když týmový výkon byl, tak jsme soupeře přehrávali, když nebyl, tak jsme byli pod tlakem. Navíc Litoměřice jsou mladý mančaft, mají řadu mladých kluků a juniorů. Trenér Ptáček jim dal ten trend dnešních reprezentací šestnáctiletých, osmnáctiletých a dvacetiletých, přesně touto hrou se prezentovaly Litoměřice, které hrály výborně, tedy dobré tři body,“ přiznal po zápase kouč Poruby Jiří Režnar.

HC RT Torax Poruba - HC Stadion Litoměřice 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 01:34 Vachovec (Razgals, Honejsek; 5/5), 03:47 Střondala (Tvrdoň, Klímek; 5/5), 17:21 Střondala (Mrázek, Šedivý; 5/4), 53:37 Mrázek (Krenželok, Hlaváč; 5/5) – 07:55 Hauser (Jícha; 5/5), 24:04 Plos (Hrabík, Costa; 5/5), 57:54 Kordule (Husák, Svoboda; 5/5). Rozhodčí: Kubičík, Maršálek – Vašíček, Štěpánek. Diváci: 453. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Střely na branku: 34:26 (16:7, 11:13, 7:6). Zblokované střely: 7:11. Vhazování: 28:24. Průběh utkání: 2:0, 2:1, 3:1, 3:2, 4:2, 4:3.

HC Stadion Litoměřice: Cichoň – Kroupa, Jebavý, Aubrecht, Husák, Tůma, Černohorský – Koláček, Jícha, Sihvonen – Ton, Kuťák, Hauser – Kordule, Vitouch, Svoboda – Costa, Plos, Hrabík.