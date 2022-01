V Povrlech bojovalo o pražské finále osm týmů převážně z Ústeckého kraje. Celkem se do Mini Winter Cupu - Memoriálu Tamira Wintersteina.- přihlásilo 32 klubů. O postup se hrálo ještě na otevřených ledových stáncích v Bruntálu, Dobříši a Žamberku. V Povrlech se pořadatelství ujal HC Teplice. „Byl to super zážitek pro všechny. Děti poznaly, jak hokej vypadal dřív, jaké podmínky hráči museli snášet, že někdy i sněžilo, pršelo. Hrálo se formou minihokeje, tři proti třem v poli plus brankář na dvakrát dvacet minut hrubého času. Soupisky týmů byly pořádně nabité, v sázce bylo celostátní finále. Jsme rádi, že se v Povrlech vše povedlo," řekl Martin Cimrman z HC Teplice.