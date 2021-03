Kališníci, kteří nastoupili ve své aréně netradičně jako hosté, neboť v Benátkách nad Jizerou už byl rozpuštěn led, potvrdili, že vstupy do zápasu opravdu umějí.

Třetí minuta, Matěj Beran, 1:0. Pátá minuta, Tomáš Svoboda, 2:0.

Kdo by hádal, že když v 16. minutě navýšil na 3:0 Martin Procházka, je hotovo, možná by se divil. "Domácí" Benátky totiž stihli ještě do první sirény první korekci díky Strnadovi, na dostřel je dostal ve druhé třetině Šafařovský.

To však bylo od hostů všechno. Stadion znovu dominoval i ve střelbě, na branku soka vyslal 42 střel. Další z nich zužitkoval opět Tomáš Svoboda, v předposlední minutě přidal pojistku do prázdné klece Lukáš Válek.

"Jsme rádi, že jsme vyhráli, ale s hrou úplně spokojeni nejsme. Měli jsme tam hluchá místa a věci, které podle nás do hry nepatří. Doufám, že v play-off je ve hře neuvidíme," hodnotil výhru opatrně jeden z domácích trenérů David Bruk. "Můžeme být ale spokojeni s přesilovkami," pochvaloval si tradiční litoměřickou disciplínu, v níž jeho tým znovu dvakrát udeřil.

"Neměli jsme dobrou první třetinu, potom jsme byli vyrovnaným soupeřem, ve druhé třetině jsme ho navíc dostali pod tlak. Nevyužili jsme ale šance, které jsme měli. Soupeři rozhodli utkání zkušení hráči, kterých má o hodně víc než my a díky tomu bere tři body," kontroval benátecký Valdemar Jiruš.

Litoměřičtí tak potvrdili skvělou formu před play-off, stále ani nevědí, z jaké pozice do něj půjdou. Uspěly totiž i Vsetín a Poruba, s nimiž tak mají Severočeši stále vyrovnanou bodovou bilanci. Tajenku rozluští až poslední kolo, které se hraje už v pondělí. Litoměřice v něm, opět doma, přivítají v derby ústecký Slovan.

Hokej, Chance liga, 33. kolo:

HC BENÁTKY NAD JIZEROU – HC STADION LITOMĚŘICE 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 20. Strnad (Křepelka, Šafařovský), 34. Šafařovský (Strnad, Aubrecht) – 3. M. Beran (Miškář, Procházka), 5. T. Svoboda (Baláž, Konečný), 16. Procházka (M. Beran, Miškář), 46. T. Svoboda (Jícha, Válek), 59. Válek (Procházka, Výtisk).

Rozhodčí: Hucl, Šindel – Podrazil, Tvrdík. Vyloučení: 4:1. Využití: 0:2. Střely na branku: 27:42.

Benátky nad Jizerou: Král – Böhm, Štibingr, Aubrecht, Bieniek, Hampl, Kovář – Jiruš, Čederle, Pabiška – Wiencek, Jansa, Daniel Svoboda I – Strnad, Šafařovský, Křepelka – Kollert, Putz, Had. Trenér: Jiruš.

Stadion Litoměřice: A. Beran – Výtisk, Baláž, Háva, J. Holý, Jebavý, Černohorský, Tomek – M. Beran, Miškář, Procházka – Válek, Jícha, T. Svoboda – L. Stehlík, Urban, Konečný – Berka, Soukup, Jánský. Trenér: Bruk.