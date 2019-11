Předposlední Roudnice Slovan dokonale zaskočila, když po dvou a půl minutách vedla 2:0. Autory branek byli Barcal a Veil. Stačila necelá minuta a půl a Adam Szakal po asistenci M. Ditricha snížil. Stejný hráč pak ještě zařídil vyrovnání.

Trenér Zinek musel svým svěřencům o přestávce promluvit do duše. Zlepšení se díky tomu dostavilo, po brankách Růžka a Dalekcého šel do dvoubrankového vedení Slovan. To už ale svatyni Roudnice hájil Horák, který ve 26. minutě vystřídal Fridrycha. Třicátá minuta přinesla branku i v domácí síti. Snížení zařídil Kubica, který využil početní převahu svého mužstva. Hned v následující minutě hrály přesilovku Louny. Také oni ji využili zásluhou Šedivého. Další branku pak ranou z pravého kruhu přidal Kousek a na pohodových 7:3 zvyšoval svou druhou brankou Dalecký.

Třetí část hry přinesla hodně diskusí a hlavně vylučování. Nejdříve ze všeho však proměnil své sólo v osmou branku Martin Dittrich a po něm se trefil ještě Růžek. Desátá branka do klece Roudnice nepadla, i když k ní domácí měli dvakrát hodně blízko. Horní tyčku trefil Dalecký a tu levou pak orazítkoval Srb. Poslední slovo měli hosté. Jako první překonal M. Charváta Lauko a po něm v oslabení 3 na 4 uzavíral Barcal.



V závěru utkání se diváci dočkali i boxerské vložky. Rukavice odhodili domácí Srb a hostující Křepelka, který prohrál jasně na body. Oba pak byli vykázání z ledové plochy a posláni do kabin. V té už byl Lauko, který byl vyloučen krátce po své brance.

Slovan si výhrou upevnil vedoucí pozici v tabulce. Další dva zápasy odehrají Louny venku. Nejdříve v Kadani a pak v Klášterci.

HC Slovan Louny – HC Roudnice nad Labem 9:5 (2:2, 5:1, 2:2).

Branky: 3. a 13. Szakal, 26. a 55. Růžek, 30. a 36. Dalecký, 31. Šedivý, 35. Kousek, 45. M. Dittrich – 2. a 60. Barcal, 3. Veil, 30. Kubica, 56. Lauko.

Vylouční: 9:8.

Využití: 1:1.

V oslabení: 0:1.

Louny: M. Charvát – Srb, Kolčava, Balázs, Červíček, Hloucha, Vavrica, Šedivý, Svoboda – Jarý, Prokeš, Dalecký, M. Dittrich, Gebelt, Kousek, Panocha, Růžek, Szakal. D. Dittrich.

Roudnice: Fridrych (26. Horák) – Kašička, Hlavička, Kolenatý, Štosek, Brandejský, Kopecký, Křepelka, Toman – Vacek, Pokorný, Čichovský, Kuchař, Lauko, Kalla, Barcal, Kubica, Purma, Veil.



Jaroslav Tošner