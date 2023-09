Kališníky čeká letošní domácí premiéra v Chance lize. Fanoušky z Litoměřic bude k zimnímu stadionu svážet autobus, šéf klubu Jan Fišera promluvil i o posilách či o billboardu, který rozpoutal vášně v sousedním Ústí nad Labem.

Litoměřice čeká dnes večer první domácí utkání v novém ročníku Chance ligy. V 17 hodin přivítají Prostějov. O novinkách, na něž se mohou fanoušci těšit, promluvil šéf kališníků Jan Fišera.

„Nejvýraznějšími odchody jsou Jan Výtisk a Tomáš Král, velkým zásahem je ale i odchod dalších jmen. Jádro týmu ale zůstalo a jsem přesvědčený, že mladí hráči se časem rozkoukají a dokáží je nahradit,“ uvedl mimo jiné.

Naopak do týmu se vrátil finský snajpr Markus Korkiakoski, posily hlásíte i v realizačním týmu…

Na střídačce v letošním ročníku uvidíme nového asistenta Františka Ptáčka, který naposledy působil u mládeže v partnerské Spartě Praha. Co se Markuse týče, tam to bylo letos jednoduché a rychlé, zkouška byla dojednána během pár minut, stejně tak jako následné podmínky do konce sezony. Přemýšleli jsme o doplnění týmu ještě o jednoho zkušenějšího útočníka, a když se objevila možnost angažovat Markuse, nebylo co řešit. Je to kvalitní hokejista a pomůže svým mladším spoluhráčům, které nyní má v útoku. Nikdo nemůže vědět, jestli naváže na své minulé sezóny u nás, ale určitě je tato spolupráce pro obě strany výhodná.

Další zahraniční akvizicí je Australan Kale Costa ze sousedního Ústí nad Labem. Co říkáte na něj?

Kale už byl pomalu na cestě zpět do Austrálie, když mě kontaktoval můj známý od protinožců, jestli neuděláme try-out. Kale všechno zrušil, za rodinou neodletěl a připojil se na začátku května k týmu. A udělal jenom dobře, v přípravě byl nejproduktivnějším útočníkem a jeho herní projev je perfektní. Je to pořád mladý hráč a má před sebou v životě ještě spoustu možností. A já budu jedině rád, když mu v rozvoji pomůžeme.

Když mluvíme o Ústí, fanouškovské vášně rozvířil klubový billboard Stadionu Litoměřice „V Ústí nezažiješ“, který jste nechali umístit v jedné ze čtvrtí krajského města. Co vás k tomu vedlo?

Letos používáme slogan „Jinde nezažiješ“, pro jeden ústecký billboard jsme ho na pár dní upravili, ale snad se to slušných lidí tolik nedotklo. Právě i kvůli tomu, že v týmu máme Kostu a Korduleho, si myslím, že můžeme být atraktivním sportovním zážitkem i pro lidi z Ústí, a proto máme reklamu i v této části regionu.

Pozornost jste určitě vzbudili slušnou, jaké tedy budou letos ambice?

Kádr se může zdát papírově slabší, ale jsou to právě ti mladí hráči, kteří po boku zkušenějších mohou vyskočit. Je to takové naše tradiční kolečko, kdy přivedeme mladého hráče a po pár sezonách odchází jako hotový hokejista, kterého si už nemůžeme finančně dovolit. O starších hráčích jsem již mluvil, dostanou větší prostor, oni teď musí být těmi lídry nejen na ledě, ale i v kabině, už se nemají za koho schovávat a na koho spoléhat.

Do sezóny jdete s několika novinkami. Fanoušky čekají vratné kelímky ale i pití v lahvích bez víček…

Chtěli jsme zmenšit ty šílené hromady odpadů, které pokaždé vyprodukujeme. Když vidím po každém utkání pytle narvané jednorázovými plastovými kelímky, přijde mi to jako neskutečné plýtvání a pokud existuje taková možnost, tak proč to neudělat. Kelímky jsou o objemu 0,4 litru, mají tři vydařené grafické designy a v případě zájmu budeme schopni vyrobit nové motivy.

Diváky prý na utkání dovezou i autobusy, je to pravda?

Ano, další novinkou je zajištění nové linky MHD, která vždy hodinu před začátkem zápasu vyjede z autobusového nádraží, projede celé město a diváky vysadí téměř u vstupu do Kalich Areny. Po konci je zase přes stejné zastávky odveze zpět. Tím chceme nejen pomoct lidem ze vzdálenějších částí města, ale také aspoň trochu ulehčit parkování v okolí stadionu, kde je ta situace při utkáních kritická. Změnili jsme také prodejní kanály u vstupenek a diváci si mohou nyní vše objednat i zaplatit online, ušetří se papír i čas při čekání ve frontě.

Chance liga nově poběží i na ČT plus, Litoměřice budou vysílané do konce října dvakrát venku (v Přerově a Frýdku-Místku). Pomůže to podle vás zvýšení zájmu o druhou nejvyšší soutěž?

Každá možnost propagace Chance ligy v celostátních médiích je přínosem, stejně tak je to přínos pro klub a město. Jsem rád, že se podařilo zajistit profesionální televizní přenosy i pro naši soutěž, navíc by některé zápasy měly být vysílány i na standardním programu ČT sport.

Loni byla v Kalich Aréně v průměru slušná divácká návštěva. Má stejný potenciál i letošní ročník?

Chceme více, chceme větší návštěvnost, chceme lepší atmosféru a snažíme se v tomto směru neustále pracovat. Návštěvnost na přípravná utkání byla největší, co jsme kdy měli, stejně tak tržby z prodeje vstupenek a permanentek. Ale v tom nám musí hodně pomoct samotní hráči, protože jsou to právě jejich výkony, které fanoušky do hlediště přitáhnou. Začátek sezony je divácky tradičně slabší, ale v říjnu a listopadu už bych rád měl statistiky ukazující rostoucí čísla oproti minulým letům. Každopádně děkuji všem našim fanouškům a partnerům, bez kterých bychom se o žádné nové sezoně nemohli ani bavit.

Stadion si společně s městem Litoměřice připravil pro fanoušky několik novinek. Jednou z nich je zavedení speciálního autobusového spoje v době konání domácích utkání. Klub chce tak fanouškům ze vzdálenějších částí města zjednodušit dopravu na stadion a usnadnit parkování obyvatelům v okolí Kalich Areny. Stejně jako ostatní autobusy litoměřické MHD budou i tyto spoje zdarma.

„Jsem rád, že se tato myšlenka podařila dotáhnout do konce a my můžeme v testovacím provozu do konce roku vyzkoušet, jak velký mají fanoušci o tento způsob dopravy zájem. Určitě jim to může přinést pohodlí při cestě na zápas i zpět domů, navíc ubyde množství aut v ulicích okolo Kalich Areny, což zlepší situaci místním obyvatelům," uvedl k novince pro klubový web předseda klubu Jan Fišera.

Zavedení speciálního autobusového spoje by se neobešlo bez přispění města Litoměřice. „Chceme tímto krokem ulehčit situaci okolo zimního stadionu v době domácích zápasů, kdy je parkování v okolí značným problémem. Víme, že chvíli potrvá, než si fanoušci na tuto možnost zvyknou, proto bude zkušební provoz trvat do konce kalendářního roku a průběžně budeme jeho přínos vyhodnocovat," řekl k projektu litoměřický místostarosta Mgr. Jiří Adámek.

Autobusová linka bude vyjíždět z autobusového nádraží, bude pokračovat přes zastávky: Katastrální úřad, Nezvalova, Pokratice - kaplička, Plešivecká, Kamýcká a končit bude na zastávce Michalovická. Odtud bude po konci utkání vyrážet stejnou cestou zpět.

