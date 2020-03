Jste v Litoměřicích již dva roky, co se za tu dobu změnilo?

V Litoměřicích se mi stále líbí, lidé tu jsou na mě vždy milí a fanoušci jsou skvělí. Zázemí je dobré, mám to tu rád.

Jak se Vám líbí trénování s Davidem Brukem a Danielem Trzníkem?

S trenéry nemám žádný problém, tréninky s nimi mě baví, na každý zápas nás skvěle připraví.

Co si myslíte o fanoušcích Stadionu?

Fanoušci, jak jsem už řekl, jsou super. Líbí se mi jejich energie.

Byl jste nominován na Sportovce okresu, co to pro Vás znamená?

Moc si toho vážím, jsem poctěný. Je to pro mě motivace do další práce.

Pojďme si vzpomenout na Vaše působení u celku Hokki, kde jste odehrál 141 zápasů a vstřelil jste 31 gólů. Jak na toto období vzpomínáte?

Na tuhle část kariéry vzpomínám hrozně rád, měli jsme skvělý tým, je to jedna z nejlepších zkušeností mého života. Jeden rok se nám i podařilo dostat se do finále a byl bych moc rád, kdyby se to povedlo i s Litoměřicemi.

Jak byste od sebe rozlišil český a finský hokej?

Největší rozdíl je určitě ve věku hráčů. Ve Finsku je průměrný věk v klubu 21 až 22 let, zatímco v Česku je to obvykle okolo 26 až 27 let.

V klubu máte parťáka z Finska Kristiána Kangase. Co Vám osobně přináší finský spoluhráč?

Je to fajn mít tady kamaráda z Finska, trávíme spolu hodně času. Je skvělé někdy vypnout a popovídat si ve finštině.

Jaký je Váš hokejový vzor?

Hokejových vzorů mám víc, ale z českých hráčů je to určitě Petr Tenkrát, který hrál u nás ve Finsku, když jsem byl mladší. A z Finska je to jednoznačně Jari Viuhkola.

Kdo Vás nejvíce podporuje v tomto sportu?

Nejvíce mě samozřejmě podporuje rodina a přátelé. Moji sourozenci často koukají na mé zápasy a poté mi dávají své rady, což není moc vtipné, když zrovna prohrajeme. Ale jsem za to rád, vždy mě to pohání k lepším výkonům.

Na tribuně byli při zápase s Přerovem dva záhadní lidé s finskou vlajkou, znáte je?

Ano, znám. Byla to má teta s manželem, přijeli mě podpořit, za což jsem nesmírně rád.

Který z týmů je Váš nejoblíbenější, kromě Litoměřic?

Nejvíce mám rád Kärpät Oulu z města, kde jsem vyrůstal. Když jsem byl malý, hodně jsem koukal na jejich zápasy.

Poslední otázka směřuje na Vaše působení před příchodem do Litoměřic; tedy Štrasburk. Jak byste definoval francouzský hokej?

Francouzská hokejová liga se dělí na týmy, kde jsou skvělí hráči, hrají dobrý hokej a vyhrávají. Druhá část jsou pak týmy, kterým se moc nedaří.

AUTOŘI: Jakub Vítek, Kristýna Fischerová

Poznámka autorů:

Celý rozhovor probíhal v anglickém jazyce, poté byl přeložen. Nakonec jsme se Markuse Korkiakoskiho zeptali, jaké české slovo mu utkvělo v paměti, načež vyhrkl slovo “počkej“