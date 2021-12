„Je pravda, že v letošní sezoně se nám daří a tak jsme museli také přehodnotit naše cíle. Před sezónou jsme si chtěli hlavně včas zajistit účast v předkole play-off, po utkání ve Vrchlabí jsme si s klukama sedli a momentálně je cílem být do 6. místa, abychom postoupili přímo do čtvrtfinále. Samozřejmě by bylo krásné, kdyby tabulka vydržela v současné podobě až do konce základní části, ale to je ještě daleko,“ má jasno lodivod Severočechů Daniel Tvrzník, který se svým týmem posbíral zatím rovných sedmdesát bodů.

V předposledním duelu roku slavili v Chance lize i hokejisté z Ústí nad Labem, kteří doma hostili nepříjemný Přerov, který nakonec přetlačili 4:2.„Dnes to bylo vyrovnané utkání s kvalitním soupeřem, který hrál výborně do obrany. Byl to obětavý a silový hokej, kdy se to dlouho drželo na jednom gólu. My jsme na konci druhé třetiny srovnali, což nám dost pomohlo a nakonec vše rozhodla třetí třetina. Tam jsme se dostali do vedení o dvě branky, avšak Přerov ještě snížil a měl šance, jenže dnes nás podržel náš výborný brankář. Chtěli bychom tak kluky pochválit, protože hráli velmi obětavě a body si zasloužili,“ řekl ústecký trenér Jaroslav Roubík.

Ve středu 29. prosince se hrají poslední zápasy roku a Litoměřice hostí Prostějov. Ústečané budou hosty ve Vrchlabí.