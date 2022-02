První kontakt s ženským hokejem zažil v Litvínově, kde odchovanec Teplic hrál v dorosteneckém věku. „Tenkrát holky nebyly tak na očích, kdekdo se jim smál. I já si tehdy myslel své. Hrály v Litvínově nejvyšší soutěž, vyhrávaly tituly. Přesto to nestačilo na to, abychom je brali. Nepamatuji si, že by někdy koukal na jejich zápas. Teď se vnímání ženského hokeje změnilo, je okolo něj pozitivní atmosféra. Pomohla i změna nastavení společnosti.”

Podle Martina Cimrmana stojí v České republice za změnou také ohromný kus práce, který s dívkami trenéři během posledních několika let udělali. Korunu všemu prý dal příchod uznávaného kouče Tomáše Paciny, který má řadu zkušeností ze zámoří, kde dlouho žil a pracoval. „Vyžaduje po všech trenérech a členech realizačních týmů k holkám férový přístup. Pracuje na detailech. Třeba playbook ženského áčka jsme ukazovali i holkám v šestnáctce a zkoušeli si to v trénincích. Další věc je, že řada hráček z národního týmu se vydala hrát hokej do Ameriky, Švédska, Finska, některé hrají v Rusku. Domácí soutěž žen totiž není tak kvalitní a odchod do zahraničí jim velmi prospěl,” upozorňuje teplický trenér.

Jak se vlastně dostal na post asistenta dívčí hokejové reprezentace do 16 let? „V říjnu se mi ozval pan Pacina, domluvili jsme se velmi rychle. S hlavním trenérem reprezentace do 16 let Rudou Vallou, který mne doporučil, se dobře znám. U ženského hokeje jsem již pár let působil v roli trenéra na dívčích víkendech a letních školách; v Teplicích jsme pořádali turnaj Hunger games nebo Světový víkend dívčího hokeje. Delší dobu znám i většinu hráček, je to pro mě velká výzva, impuls do další práce a baví mě to,” objasňuje.

Trenér Teplic Cimrman není ležící, spící. "Práce kolem chodu klubu mám hodně."

Oproti práci v klubu je jeho role na reprezentační úrovni rozdílná. „S trenéry řešíme tréninkovou náplň, zápasy, sestavy, nominace na akce. Prostě jen hokej. Na vše ostatní máme manažerku, kondiční trenérku, kustoda, fyzioterapeutku a lékařku. Musím podotknout, že celý realizační tým funguje naprosto skvěle a holky mají výborný servis. Klubové záležitosti během reprezentačních srazů řeším spíš večer na dálku z hotelového pokoje.”

V Teplicích Martin Cimrman trénuje 4. a 6. třídu, v reprezentaci má pod sebou starší sportovkyně. I tady může mluvit o rozdílech. „Ty rozdíly jsou obrovské. Holky to mají v hlavách srovnané dříve. Na reprezentační srazy jezdí 23 nejlepších hráček z republiky, všechny vědí, proč tam jsou a co se od nich očekává. Pracují na sobě, chtějí se zlepšovat a hokej prostě žerou. To mi třeba u některých dětí v klubu chybí, ale snad to bude za ty dva nebo tři roky lepší.”

Cimrmana těší, že nejen v reprezentační šestnáctce, ale i v Teplicích pracuje s několika děvčaty, které mají velký potenciál a šanci prosadit se. „Pár jich tu máme. Musím říct, že na trénincích a zápasech makají, prosazují se. Snad jim to vydrží co nejdéle.”

A jak Martin Cimrman vidí šance ženského týmu na blížící se olympiádě? „Myslím, že trenéři tým dobře připraví a že se nám podaří postoupit ze skupiny. O medaili bychom také mohli zabojovat. Těším se na to, pár holek znám, budu fandit a snad to na olympiádě vyjde!”