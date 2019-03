Nejlepším hráčem jihlavského týmu by mohl být vyhlášen litoměřický Patrik Marcel. V polovině zápasu, kdy byl stav nerozhodný a Dukle hra příliš nešla, se nechal dvakrát vyloučit a posadil favorita na koně.

Nejprve jeho faul potrestal střelou od modré Holý. Střela šla sice mimo branku, ale Dluhoš ji usměrnil za záda bezmocného Krále. O chvíli později pak při další přesilovce kombinaci celého útoku zakončil přesně Pekr – 3:1. Dukla tak třetí ze čtyř výher urvala ve druhém dějství.

JIHLAVA - LITOMĚŘICE 4:2

Branky a nahrávky: 1. Skořepa (Kajínek), 33. Holý (Suchánek, Čachotský), 37. Pekr (Anděl, Matějíček), 60. Zeman (Holý) – 7. Korkiakoski (Kadlec), 49. Kadlec (Voženílek, Korkiakoski). Rozhodčí: Kopeček, Barek – Coubal, Kokrment. Vyloučení: 8:7, navíc Suchánek (J) 10 min. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 2 937. Třetiny: 1:1, 2:0, 1:1. Konečný stav série: 4:1.

Jihlava: Honzík – Pohl, Kajínek, Matějíček, Půža, Holý, Suchánek, Váňa – Pekr, Skořepa, Anděl – Dostálek, Čachotský, Harkabus – Bezúch, Zeman, Jiránek – Hrníčko, Hlinka, Osmík.

Přitom si pátý duel domácí zkomplikovali sami. Už po deseti sekundách hry pálil z dálky Kajínek a Skořepova teč zapadlo do hostující svatyně. Jihlavané rozjeli mohutnou ofenzivu, nejistý Král odolával jen s vypětím všech sil.

Tlak Dukly vyústil i v první přesilovou hru, při ní ale chyboval ve vlastním pásmu Váňa a Kališníci lacino ve vlastním oslabení srovnali stav. Prakticky první střelou na branku. „Prvních pět minut jsme vařili, po vyrovnání jsme náš výkon nakopli a byli jsme Jihlavě až do konce vyrovnaným soupeřem,“ uvedl hostující kouč Daniel Tvrzník.

Poté se na dlouhé minuty na ledě jen šavlovalo holemi a bezúčelně bruslilo, což změnily až zmíněné dvě přesilovkové branky domácích.

Ve třetí části se odehrával očekávaný scénář. Stadion vrhl všechny síly do útoku, Dukla vyčkávala a hýčkala si svůj náskok.

Ale pouze do 49. minuty, kdy v další přesilovce snížil Kadlec. Znovu tím ale vyhnal z ledu hokej. Hráči obou týmů znervózněli, věnovali se více potyčkám a oplácení než hře, stařičkým jihlavským zimákem cloumaly emoce.

Nervózní taškařici rozsekl až vteřinu před koncem základní hrací doby Zeman trefou do prázdné litoměřické svatyně. „Jsme rádi, že jsme sérii zvládli. Dál to hodnotit nebudu, protože bych řekl, co bych nechtěl,“ stručně komentoval duel trenér Dukly Petr Vlk.