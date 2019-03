Dukla vyzve Duklu a jedna z nich proklouzne do semifinále druhé nejvyšší hokejové soutěže. V Jihlavě si budou přát, aby jí byla jihlavská Dukla, v Litoměřicích zase budou doufat, že by se to mohlo povést Stadionu, který se stejnojmenného projektu účastní.

Favorit je zřejmý, Jihlava opanovala základní část, v závěru už si mohla dovolit nechat odpočinout některé opory, doléčit šrámy, pošetřit síly i vyzkoušet případné herní varianty. To koneckonců připustil pro jihlavský web i Matěj Pekr, který rozhodl duel na Slavii vyčůranou fintou v nájezdech. „I diváci poznali, že posledních pár zápasů nebylo z naší strany optimálních, protože nebylo o co hrát.“

Šestibodový náskok na čele i přes několik zaváhání v závěrečných kolech hovoří za vše. Jediný Vsetín se dokázal, spolu s celkem z Vysočiny, přehoupnout přes 200 vstřelených gólů, ovšem lídr základní části si s přehledem udržel také nejlepší obranu v soutěži.

To Litoměřice musely o vysněnou osmičku bojovat do poslední možné chvíle, žádné šetření sil či marodů tak nepřipadalo v úvahu. Úzký kádr však zvládl dramatickou misi na Kladně a chystá se zaskočit dalšího soupeře. „Play-off si jdeme užít, ale budeme se rvát o každý duel,“ prohlásil bezprostředně po postupu kouč Daniel Tvrzník. „Určitě nedáme Jihlavě nic zadarmo,“ zdůraznil.

FAKTOR KRÁL

Jeho celek se opírá o výborné výkony brankáře Krále. Ten po návratu z trestu, který obdržel za blikanec v Přerově, vychytal čisté konto proti Kadani, kde musel pokrýt 19 střel, následně zneškodnil 39 ze 43 pokusů Kladna a navrch za svá záda nepustil ani jeden kotouč v rozhodující nájezdové loterii.

„Na Kladně nás hodně podržel, takže určitě celou sérii začne,“ řekl Tvrzník. „Uvidíme, jak se bude čtvrtfinále vyvíjet dál, je možné, že v průběhu brankáře prostřídáme.“

Královi pomáhá také výborná defenziva. Co se počtu obdržených branek týče, patří Litoměřice do klidného středu, vládnou však v jiné disciplíně. Jejich hráči totiž dokázali zblokovat 676 střeleckých pokusů, což je vůbec nejvíc v celé soutěži! Tuto obětavost několikrát v sezóně ocenili i litoměřičtí trenéři.

Ačkoliv sezónu začali lépe Litoměřičtí, kteří v úvodním vzájemném duelu zvítězili 4:3 v prodloužení, další zápasy už opanovala Jihlava. Ta doma zvítězila dvakrát 5:2, zejména debakl 7:1 v Kalich aréně pak byl pro celek z Poohří dost krutý.

„Samozřejmě jsme si ty zápasy znovu prohlédli, vycházet z posledních duelů Jihlavy v základní části nemá moc smysl,“ nastínil litoměřický kouč. „Jsme realisté, neříkám, že Jihlavu přejedeme, jdeme do té série s respektem,“ připustil.

JIHLAVSKÁ POVINNOST VS. EUFORIE LITOMĚŘIC

Ve prospěch kališníků však bude také hrát několik faktorů. Kromě toho, že Jihlava se bude muset přepnout zpět do plného nasazení, musí zvládnout i tlak v hlavě. „Všichni uděláme maximum pro to, abychom splnili předsezónní cíl,“ narážel Pekr na to, že Jihlava má za úkol minimálně baráž, ne-li návrat do nejvyšší soutěže. To Litoměřice už mají splněno, každá další meta už je jen třešničkou na dortu. „Naše výhoda je euforie z poslední výhry na Kladně. Musíme hrát pořád náš hokej, hodně pohybu, napadání a blokování střel a uvidíme, co to přinese,“ zakončil Tvrzník.

Série, která odstartuje dnes a v sobotu v Jihlavě, se do Litoměřic podívá v úterý a ve středu. Hraje se na čtyři vítězné zápasy. Kolik jich dokáže Stadion favoritovi sebrat?

Čtvrtfinále

1. 3. : Dukla-Stadion

2. 3. : Dukla-Stadion

5. 3. : Stadion-Dukla

6. 3. : Stadion-Dukla

*8. 3. : Dukla-Stadion

*10. 3. : Stadion-Dukla

*12. 3. : Dukla-Stadion

Zápasy s hvězdičkou se ani nemusí odehrát, série je na 4 vítězství