Hokejisté litoměřického Stadionu na úvod Maxa ligy nestačili na Sokolov a v Kalich Areně prohráli 2:3. Jedním ze střelců byl i Petr Hauser, který má stejně jako v loňské sezoně vyřízeny do Litoměřic střídavé starty z extraligové Plzně.

Na úvod jste doma nestačili na Sokolov. Jak byste zápas zhodnotil?

Nehráli jsme vůbec špatně. Náš výkon se postupně zvedal, ale chybělo nám trochu štěstí, protože jsme měli hodně šancí. Já sám jsem tam měl dát góly, což beru sám na sebe, ale tak to občas je. Byl to první zápas, takže na začátku to bylo takové oťukávání. Celkově jsme hráli dobře a makali.

Vy jste v minulosti za Baník hrál. Jsou pro vás zápasy se Sokolovem speciální, nebo už to tak neberete?

Nebylo to nic speciálního. Strávil jsem tam rok, takže kluky znám, ale žádné hecování neproběhlo.

Myslíte, že vás trošku mohl limitovat fakt, že jste za Stadion neodehrál ani jeden přípravný zápas?

Myslím si, že jsme si v lajně vyhověli. Právě s Tomášem Chlubnou a Pepou Koláčkem jsme spolu hráli minulý rok, když jsme se tady sešli. Chemie tam je, já jsem byl se spoluprací spokojený a myslím, že i kluci.

Rozhovor s Janem Eberlem po utkání 1. kola Maxa ligy se Sokolovem. | Video: HC Stadion Litoměřice

Vám se podařilo dát gól od modré, což pro útočníka není úplně obvyklé místo. Jak jste se tam objevil?

Nějak jsme si to vyměnili v rohu a zničehonic jsem byl na modré. Viděl jsem dobrou clonu, tak jsem to zkusil vystřelit a se štěstím to tam padlo.

Čtyři minuty před koncem jste mohl srovnat, ale trefil jste tyč. Šla situace vyřešit lépe?

Mohl jsem to vyřešit lépe. Měl jsem zachovat chladnou hlavu a uklidit to tam. Při dorážce jsem byl překvapený, že to gólman vyrazil, takže jsem to hned vystřelil a bohužel trefil tyčku.

V zápase jste museli čelit několika přesilovkám soupeře. Byla některá vyloučení zbytečná?

Pár zbytečných vyloučení tam bylo, ale to je přemírou snahy, protože do souboje jdete naplno a občas se to nepovede.

V Litoměřicích jste se objevil znovu po roce. Budou vás fanoušci vídat v dresu Stadionu pravidelně?

Mám do Litoměřic střídavé starty a vše je o domluvě mezi týmy, takže sám zatím nevím.

Zdroj: Filip Hulín/hclitomerice.cz