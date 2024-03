Hokejisté Litoměřic poprvé v letošní sezóně padli se Zlínem. Od Valachů ovšem dostali zpět všechno i s úroky a v druhém semifinálovém utkání Chance ligy prohráli na svém ledě vysoko 1:8. Série se tak do Zlína stěhuje na stavu 1:1 na zápasy.

Stadion Litoměřice ilustrační | Foto: Deník/František Bílek

Litoměřičtí nevstoupili do zápasu dobře. Ve 14. minutě otevřel skóre hostující Novák, Berani celkem třemi trefami v rozmezí pěti minut vyhnali z branky včerejšího fantoma Oldřicha Cichoně. Pětkrát ale lovil puk ze sítě i jeho náhradník Oliver Šatný, Stadion povolil Zlínu bezmála 50 střeleckých pokusů!

Vyprodané Kalich Areně tak druhé semifinálové klání pořádně zhořklo, jediné branky se 1 740 diváků dočkalo až za stavu 0:6 z kraje třetího dějství. Další dvě trefy Moravanů ale znovu zabrnkaly na nervy domácích, kteří závěr utkání neunesli a doprovodili ho zbytečnými fauly. Celkem nakonec posbírali 11 vyloučení.

Litoměřicko muselo znovu do rozstřelu. Měli jsme rozhodnout dřív, řekl Knapík

"Je to 1:1 a je jedno, jestli prohrajeme 0:1 nebo 1:8. Začali jsme lépe než včera, ale dostali jsme góly. To je prostě sport. Pro nás to bylo kruté, máme dva dny na to se z toho poučit a uvidíme co se stane ve Zlíně," pravil po utkání stručně asistent domácího trenéra František Ptáček.

Na šestý pokus se tak Valaši dočkali první letošní výhry s Litoměřicemi, díky čemuž si domů vezou stav 1:1 na zápasy. Série bude pokračovat na ledě Beranů během obou víkendových dnů. V obou případech se začíná v 17.30.