Svěřenci Davida Bruka a Daniela Tvrzníka zkrátili svou domácí výhru 8:2 na polovic a na ledě ústeckého rivala uspěli 4:1. O branky hostů se postarali Vitouch, Houdek, Jánský a Kropáček, za domácí korigoval mazák Roubík.

Stadion vstoupil do zápasu výborně, už po sedmi minutách vedl po dvou nenápadných střelách, při nichž měl nejspíš Stahl zakrytý výhled, 2:0. Ústí v první třetině ztrácelo, prohrávalo osobní souboje a Litoměřičtí si do šaten zaslouženě nesli dvoubrankový náskok. Po přestávce ale Ústí přitvrdilo, i za cenu několika faulů vyrovnalo hru a za svou snahu bylo odměněno gólem. V závěru periody se prosadil velezkušený Roubík, jenž odčaroval Královo kouzlo.

Do poslední části ale vstoupil Slovan hrůzostrašně. Už po 65 sekundách vyrobila domácí obrana za brankou šílenou hrubici, kotouč vyplaval před branku na Jánského a ten utnul ústeckou snahu o vyrovnání. Čtyři minuty na to dostal parádní pas Kropáček, který měl odkrytou cestu od modré čáry až před nebohého brankáře Ústí a zvýšil na 4:1. "Hokej zkrátka rozhodují chyby, my jich dnes udělali několik a soupeř je bohužel potrestal," pokrčil po zápase rameny jeden z ústeckých koučů Vladimír Evan.

Slovan se snažil alespoň o zkorigování stavu, jenže nepřála mu Štěstěna. V zakončení selhal několikrát Severa, nevedlo se ani jeho spoluhráčům. Nejblíže brance byl krátce po střídání litoměřických brankářů v 50. minutě Filip, jenže jeho střela, která propadla Sklíbovi mezi betony, se odkutálela těsně vedle tyče.

Litoměřice si pak závěr zápasu pohlídaly a i napodruhé porazily svého rivala. "Ústí jsme v přípravě dvakrát porazili, ale zatím je to jediný tým, s nímž jsme vyhráli," nepřeceňoval současnou nadvládu Tvrzník. "Výsledky zatím nejsou to nejdůležitější, pokud porazíme Ústí dvakrát v lize, bude to samozřejmě daleko cennější."

Hokej, příprava 2019:

HC Slovan Ústí nad Labem - HC Stadion Litoměřice 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 37. Roubík (Severa) – 3. Vitouch (Arnošt), 7. Houdek (Dvořák), 42. Jánský (Kropáček, Kadlec), 46. Kropáček (Jindra)

Rozhodčí: Novák, Volf – Biedermann, Zítka. Vyloučení: 4:5. Bez využití. V oslabení: 0:0.

HC Slovan Ústí nad Labem: Stahl (Volke) – Brož, Veber, Zukal, Zdvořáček (C), Hes, Mareš, Zich, Müller – Severa, Roubík, Vildumetz, Bláha O., Wojnar, Maršoun, Krliš, Merta, Kordule, Kalaj, Bláha M., Filip

HC Stadion Litoměřice: Král (49. Sklíba) – Procházka, Marcel, Váchal, Strejček, Kukla – Houdek, Dvořák, Korkiakoski, Kangas, Kadlec (C), Štohanzl, Jánský, Grim, Hajšman, Kropáček, Jindra, Arnošt, Vitouch