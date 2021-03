Hokejisté Litoměřic si připsali další výhru v Chance lize. Po vítězství 4:3 nad Prostějovem mají jistotu, že předkolo play-off začnou na domácím kluzišti. Jestřábi ale klovali až do posledních sekund, podle trenéra Litoměřic Daniela Tvrzníka byly na vině laciné góly i špatná koncovka.

Stadion Litoměřice - Prostějov, Chance liga 2020/2021 | Foto: Deník / Karel Pech

„První třetinu jsme nehráli to, co jsme si představovali, paradoxně jsme ji ale vyhráli 1:0. Na začátku druhé periody jsme bohužel dostali dva slepené góly, od té doby to ale bylo na jednu bránu. To je vidět i na poměru střel 55:25 pro nás."