Stadion prohrával už 0:4, pak se však trefil Marcel a v posledních dvou minutách i Helt a Klejna, srovnat už ale kališníci nestihli. Zůstávají sice pátí, Slavia se ale přiblížila na jediný bod. Už v sobotu hostí Litoměřice od 17 hodin Vsetín.

„Prožili jsme velmi špatné utkání, prohrávali jsme 0:4 a do zápasu jsme se dostali až ve třetí třetině, kdy jsme snížili na 4:3," hodnotil trenér Stadionu David Bruk. „Vstup do utkání jsme měli výborný, hráli jsme velmi dobře a byli lepší než soupeř, ale bohužel nás během třiceti minut vyškolil z efektivity a rázem jsme prohrávali. Za stavu, kdy měla Slavie náskok tří branek, se naše hra úplně rozpadla a vypadalo to na debakl. Třetí třetina se nám povedla trochu lépe, ale kontaktní branku jsme dali velmi pozdě a Slavie tím pádem zaslouženě vyhrála,“ dodal.

Hokej, Chance liga:

Litoměřice – Slavia Praha 3:4 (0:1, 0:3, 3:0).

Branky a nahrávky: 48. Marcel (Voženílek, M. Kadlec), 59. Helt (Voženílek, Korkiakoski), 60. Klejna (Jícha, Voženílek) – 7. Vampola (Šmerha, M. Ondráček), 26. Bílek (Vrdlovec, Kuťák), 29. Kubík (Veber, Kuťák), 36. Kuťák (Kubík, Vlček).

Rozhodčí: Pavlovič, Barek – Coubal, Kokrment. Vyloučení: 4:9. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 310. Střely na branku: 45:28.

Litoměřice: Král – Marcel, Klejna, Jebavý, Mlčák, Gaspar, Krutil, Baláž – M. Kadlec, Korkiakoski, Voženílek – Helt, Jícha, Jánský – Havelka, Vitouch, Kangas – Sklenář, Morong, Kropáček.