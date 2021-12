"S Davidem Brukem navíc zastáváme názor, že dobrým hráčem je především spokojený hráč, takže kluky během Vánoc nijak striktně hlídat a omezovat nebudeme," prozradil s úsměvem ještě jeden fígl trenér Daniel Tvrzník.

Je před vámi přímá bitva o první příčku. Jaký zápas očekáváte?

Neočekávám takovou přestřelku, jako byla v Třebíči (6:4). Myslím, že to bude spíše o systému a o tom, kdo udělá méně chyb.

Na přípravu jste měli 14 dnů, kdy jste nehráli, byla něčím speciální? A sledovali jste výsledky Třebíče?

Samozřejmě, že jsme se na Třebíč připravovali. Trochu se nám změnila sestava, jelikož někteří junioři odjeli na mistrovství světa do 20 let, přišli jiní noví kluci. Pochopitelně jsme viděli, jak hráli, ale neřekl bych, že se příprava nějak dramaticky lišila. Nechali jsme si udělat sestřih z jejich posledního zápasu, hráčům jsme ukázali některé věci, a to je asi celé.

Na rozdíl od Třebíče, vy jste hráli poslední zápas 7. prosince. Nebude to nevýhoda?

V rozehrané sezóně je taková pauza prostě dlouhá, hráči vypadnou z toho zápasového rytmu a musí se do něj dostat zpátky. Určitě to nebude výhoda, raději bychom hráli.

Nějaká speciální motivace pro hráče, třeba jeden den volna o Vánocích navíc, je vypsaná?

Nechceme z toho dělat nějaký extra zápas. Kluci samozřejmě vědí, s kým hrají, ale těch zápasů v sezóně je padesát. Nejde o žádné drama, máme samozřejmě nahrané nějaké body, ale daleko důležitější pro nás je sbírat body pravidelně, a ne se jen hecovat s Třebíčí. Jinak ale kluci jsou na takový zápas nažhavení, to je jasné.

Sezóna se teprve láme do druhé poloviny, ale přesto, nepřehodnocovaly se třeba ambice?

Přehodnocovaly. Před sezónou jsme si chtěli hlavně včas zajistit účast v předkole play-off, po utkání ve Vrchlabí jsme si s klukama sedli a momentálně je cílem být do 6. místa, abychom postoupili přímo do čtvrtfinále. Samozřejmě by bylo krásné, kdyby tabulka vydržela v současné podobě až do konce základní části, ale to je ještě daleko.

Už loňská sezóna byla podařená, letos to vypadá ještě lépe… Čím to, že se Stadionu tak daří?

Řekl bych, že se nám podařilo vychytat mouchy, které jsme dříve měli v projektu Dukla. Loni nám hodně pomohlo, že se nehrály juniorské soutěže, takže jsme při práci s mladými hráči měli volné ruce. Letos je to jiné, ale počítali jsme s tím, takže jsme si už před sezónou vytvořili dostatečně široký kádr i ze starších hráčů. Nejsme tolik závislí na pendlování těch mladých. Dalším plusem je, že máme několik členů realizačního týmu i u mládežnických reprezentací. Určitě nechci nijak snižovat kvalitu I. ligy, ale tito trenéři mají z první ruky novinky a trendy i ze zahraničního hokeje, které pak přenášíme i do našeho týmu.

Litoměřice jsou malé město. Cítíte, že je o hokej ve městě zájem?

Já myslím, že ano. Víme třeba, že na Třebíč se už prodávají lístky v předprodeji. Škoda, že je nyní covidová situace, jaká je. Jsem přesvědčený o tom, že kdyby byla lepší doba, měli bychom na každé domácí utkání plný dům a užívali bychom si to ještě víc.

Jaký bude následný program? Přeci jen hrajete už 27. prosince…

Po zápase s Třebíčí dostanou hráči dva dny volna, aby si mohli užít Vánoce s rodinami. Už 25. prosince se ale sejdeme na trénink, jelikož pak nás čeká zápas v Sokolově, který prožívá také velice dobrou sezónu.

A dál? Co Silvestr?

Tam to bude stejné, hrajeme 29. prosince, takže opět budou následovat dva dny volna a 1. ledna odpoledne se sejdeme na trénink. Věřím, že to bude v práceschopném stavu (smích).

K Vánocům patří i dobré jídlo a pití… Jste v tomto ohledu benevolentní trenéři, nebo naženete hráče po svátcích na váhu?

Od kondičního trenéra máme sestavený jídelníček, takže si myslím, že ty dva volné dny hráče nijak nezničí. Určitě je nebudeme honit na váhu… (zamyslí se) No, možná je vážit budeme, ale určitě nebudeme hlídat každé deko (úsměv). S Davidem Brukem zastáváme názor, že dobrý hráč je především spokojený hráč, takže kluky nijak striktně hlídat a omezovat nebudeme.

A co preferujete na štědrovečerním stole vy?

Klasika, salát, kapr a řízek. Na to se vždy celý rok těším.