Hokejovou kariéru zahájil pětadvacetiletý brankář Martin Michajlov v dresu Stadionu Litoměřice. V uplynulém kole Chance ligy se vrátil do Kalich arény v dresu pražské Slávie. Ta měla sice utkání dobře rozehráno, vedla 3:1, ale pak našli střeleckou mušku domácí hráči a nakonec se radovali z výhry 6:4. Po poslední brance opustil Michajlov svatyni a utkání dochytal Roman Málek mladší.

Jak byste zhodnotil zápas?

Utkání se mi hodnotí těžko, chtěli jsme zvítězit a pokračovat ve vítězné sérii a ještě si vylepšit postavení v tabulce. Střetnutí bylo vyrovnané, je škoda, že jsme za stavu 3:1 pro nás nevyužili přesilovku a domácí pak rychle srovnali. Podle mého názoru byla zlomem čtvrtá branka v naší síti. Byla kuriózní, neudržel jsem tyčku, branka se na chvíli nadzvedla a puk skončil v síti. Nám se sice podařilo v úvodu třetího dějství srovnat, ale hned z protiútoku domácí skórovali a bylo rozhodnuto.

Nemyslíte, že mohlo mít na utkání vliv, že váš celek hrál ve čtvrtek utkání s celkem Benátek a na domácí vyšel volný los?

Hrálo se sice v sobotu, ale zápasy se hrají v rychlém sledu, často se hraje v pondělí, ve středu a hned v sobotu, tudíž se na to nemá cenu na to vymlouvat. Prostě jsme na chvíli vypadli z tempa a domácí toho využili. Musím i přiznat, že příště musím kluky víc podržet.

Jaký byl návrat na led Litoměřic?

Strávil jsem tady kus života a vlastně načal část profesionální kariéry. Vždy se sem rád vracím, mám tady hodně kamarádů a dětí, které jsem dříve trénoval. Škoda, že nám utkání nevyšlo, přijeli jsme s cílem vyhrát.

Trénuje vás Roman Málek, navíc ještě máte do party i jeho syna…

Je to prostě super, ještě s námi trénuje Šorfik (Dominik Šorf, třetí brankář Slavie) a jsme opravdu dobrá parta. Navzájem si držíme palce. Jsem rád, že pod koučem Málkem mohu trénovat, předává nám spoustu zkušeností, rád ho poslouchám. Je na nás přísný, ale to k hokeji patří. Jinak se o nás stará i mimo led, zda něco nepotřebujeme a podobně. Spolupráce je skvělá, kvůli tomu jsem se do Slávie těšil.

Jistě jste zaznamenali, že se na webu soupeře objevilo vtipné video, které navazovalo na výroky trenéra Hrouzka a jeho otce ze seriálu Lajna, kdy se dokonce kouč soupeře objevil v holínkách…

Samozřejmě jsme to viděli, moc se jim to povedlo a vlastně tím nalákali diváky, aby přišli na utkání.

A když se podíváme na cíle pražského celku?

Soutěž je strašně vyrovnaná, daří se i Litoměřicím a žádné utkání nemá favorita. Na body se každý dost nadře a o to jsou pak cennější. Pokud jde o nás, chceme se udržet v osmičce, která má zajištěno play off a pak už uvidíme. Dnes jsme prohráli, ale musíme se z toho oklepat a jet dál.

Slávia dříve bývalá účastníkem nejvyšší soutěže, myslíte, že je zde možnost návratu?

Těžko říct, ale samozřejmě, že všichni na extraligu myslíme, ale musí se myslet i na otázku financí. Pokud by to ale šlo, tak by nikdo šanci neodmítl.

Málek o Michajlovovi i svém synovi



„Chtěl jsem ho už v předloňské sezóně, ale vyšlo to až nyní. Osobně jsem si ho přál, vidím v něm, že je to výborný gólman a v Litoměřicích příliš šancí nedostával. Musím říct, že jsem s oběma velice spokojený, jsou do hokeje zapálení a funguje to mezi nimi. Ta alchymie tam prostě je, jsou hodně spolu, někdy až moc (smích) a myslím, že jeden druhému přeje úspěch.“