Jednoznačný průběh mělo 14. kolo hokejové Chance ligy mezi litoměřickým Stadionem a Slovanem Ústí nad Labem. Domácí kališníci dominovali a svého soka nakonec přehráli jednoznačně 6:3.

Už první třetina ukázala, jakým směrem se bude utkání ubírat. Domácí si stihli do osmé minuty vypracovat dvoubrankový náskok, navíc dál zasypávali ústeckou svatyni řadou střel. Stejný scénář pokračoval i v prostředním dějství, hned dvakrát měl obrovskou šanci Střondala. Skóre se ale měnilo až ve 36. minutě, kdy Litoměřice využily dvojnásobnou početní výhodu.

V poslední části padly na obou stranách tři góly, Litoměřičtí si ale po celou dobu hlídali dostatečný náskok a nakonec zvítězili 6:3. Díky tomu si polepšili na druhé místo v tabulce, naopak ústecký rival zůstává až na 14. pozici.

"Myslím, že jsme do zápasu vstoupili výborně a hráli jsme krásný hokej. Od druhé třetiny jsme se trochu stáhli a začali lépe hrát střední pásmo, nepouštěli jsme soupeře do přečíslení a gól na 4:1 zápas rozhodl. Konec jsme odehráli lehkovážně, protože dostat tři góly ve třetí třetině není optimální, ale jinak musím klukům poděkovat. Jsme rádi za to, jak v současné době vypadáme," hodnotil domácí trenér Daniel Tvrzník.

"Úvodní třetina byla vyrovnaná, měli jsme tam dvě přesilovky, tam kdybychom dali gól, tak by se zápas vyvíjel jinak. Místo toho jsme dva góly dostali. Od půlky třetiny začal soupeř hrát lepší hokej a zkušeně si zápas pohlídal až do konce," zhodnotil premiérově v pozici asistenta trenéra ústecký Jaroslav Roubík.

Hokej, Chance liga, 14. kolo:

Stadion Litoměřice – Slovan Ústí nad Labem 6:3 (2:0, 1:0, 3:3)Branky a nahrávky: 5. Voženílek (Jícha, M. Kadlec), 8. Jánský (M. Beran, Střondala), 36. Kukla (Korkiakoski, Voženílek), 44. Voženílek (Mlčák, Jícha), 47. Vitouch (Přikryl), 57. Vitouch (Kropáček) – 43. Jelínek (Krliš, Vl. Brož), 48. Tůma, 59. Vl. Brož (Krliš)

Rozhodčí: Čáp, Pilný – Hejl, Podrazil. Diváci: 1410.

Litoměřice: A. Beran (Sklíba) – Marcel, Klejna, Strejček, Dajčar, Mlčák, Kukla, Krutil – Voženílek, Jícha, M. Kadlec – M. Beran, Střondala, Jánský – Korkiakoski, Přikryl, Kangas – Kropáček, Vitouch, Štohanzl.

HC Slovan Ústí nad Labem: Stahl (Brízgala) – D. Krejčí, Zelingr, Smetana, Vl. Brož, Hes, Veber, Zukal – O. Bláha, Pšenička, Kružík – Maršoun, Vildumetz, Tůma – Krliš, Kordule, Jelínek – Filip, Dörner