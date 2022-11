Hodně se toho napovídalo, média o tom psala, přesto se zeptám s jakými pocity jste přijel do litoměřické Kalich arény jako soupeř? Jak jste prožíval zápas?

Musím říct, že jsem čekal, že budu mít větší emoce, nakonec to nebylo tak hrozný. Pokecal jsem s kluky z realizačního týmu před zápasem, pozdravil jsem pár lidí, ale upřímně snažil jsem být po celou dobu koncentrovaný na zápas. Potřebujeme každý bod.

Neměl jste problém najít svojí střídačku nebo šatnu?

Několikrát mě kluci upozornili, že máme pravou střídačku, takže jsem na to byl připravený.

V čem je jiné trénovat Slavii oproti Stadionu?

Hlavně tým je typologicky trochu jinak postavený. Po těch šestnácti letech je to pro mě velká změna, ale hokej je všude stejný, jak v Praze, tak v Litoměřicích.

Řada fanoušků Litoměřic vám vyjadřovala podporu a fandí vám, co to pro vás znamená?

Strašně moc, upřímně, nevybavuji si dobu, kdyby nám fanoušci nevyjadřovali podporu a moc si cením toho, že my jí vyjadřovali i dnes. Moc jim za to děkuji.

Měl jste po svém boku trenéry Davida Bruka, Miloše Říhu a třeba Miroslava Přerosta…

Za tu dobu co jsem trénoval v Litoměřicích se trenérů kolem mě protočilo hodně. Nejvíce jsem asi spolupracoval s Davidem Brukem. Snažil jsem se od každého si něco vzít. Každý má něco jiného, co se mi může v mém trenérské kariéře hodit. S každým z nich jsem skvěle vycházel a s většinou jsem dodnes v kontaktu.

Když jste trénoval Stadion, tak jste v Litoměřicích bydlel, jak to máte nyní? Dojíždíte do Prahy?

Po zápase občas v Praze přespím, jinak je to hodina cesty na Slávii, takže většinou dojíždím. Ani přechod nebyl tak těžký. Kluci mi to maximálně usnadňují. Děkuji jim za to. Především na Slavii je skvěle složený realizační tým. Dáváme si vzájemně podporu a to je důležité.

V seriálu Lajna Luboš Hrouzek dovede Slavii do extraligy, podaří se to i vám?

Strašně těžká otázka. Slávie má dlouhou historii, to je obrovský závazek. Doufám, že časem budeme mít i takové ambice. Nyní budu rád, že sešívaným pomůžu nahoru. V současnosti se soustředíme na každý jednotlivý zápas.

Jste teď slávista? Sledoval jste fotbalové derby, kde Slávie porazila Spartu 4:0?

Sledoval, ale jenom výsledek. Nemůžu prozradit komu fandím ve fotbale. Hlavně fotbal je něco jiného než hokej. Doufám, že se mě na tohle nikdo z vedení ptát nebude.

Zůstaneme u hokeje nechybí extralize derby mezi Spartou a Slávií? Když se toto utkání hraje v rámci příprav, tak vždycky na něj přijde plný dům.

Určitě chybí, musím říct, že Praha by si takové derby zasloužila.

Byla pro vás výhoda znát úplně všechny hráče soupeře?

Samozřejmě to výhoda byla, kluci měli trochu podrobnější rozbor než na jiné soupeře. Musím říct, že v některých gólových situací jsme toho dokázali využít.

Za šestnáct let jste v Litoměřicích trénoval spoustu hráčů, našel by se jeden který byl výjímečný, kterého byste vyzdvihnul?

Nemůžu vybrat jedno jméno, bylo by to nefér vůči ostatním, který v dresu kališníků zanechali velkou stopu. Jestli mě donutíte říct jedno jméno, tak řeknu Martin Novák, neznám poctivějšího kluka. Ale ostatní si to nezaslouží, protože těch hráčů by byla spousta.

Slávie v Litoměřicích často prohrává, vy jako trenér Stadionu jste sešívané často porazil. Čím to bylo, a co se změnilo, že Slavie dokázala vyloupit Kalich arénu?

Já nevím, co se změnilo. Jsem rád, že jsme se prezentovali tím, na co jsme byli připravení. Hráli jsme tak, jak chceme hrát. To je pro mě důležité.

V zápase udržel nulu brankář Roman Málek mladší, jak byste zhodnotil jeho výkon? A jak moc se podobá herní stylem svému otci Romanu Málkovi staršímu, který zároveň ve Slávii dělá trenéra brankářů?

Roman nás podrží v každém zápase. On si nulu zasloužil. Jsem rád, že se mu daří, je to pro nás klíčový hráč. Abych řekl pravdu, dokud jsem hokej hrál, tak jsem brankáře moc nestudoval. Somatotypem jsou si hodně podobní. Jeho táta odehrál spoustu sezon v extralize. Je vidět, že se "mladej" potatil, to je jenom dobře pro Slávii.

Jaké jsou tedy cíle Slávie?

Řeknu to úplně na rovinu, naším cílem je zachránit se. Tabulka je taková jaká je. Když by se povedlo uhrát předkolo play off budeme všichni rádi.

