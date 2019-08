Jak byste zhodnotil utkání?

Podle mě velice slušná první třetina z naší strany. Druhá třetina byla holomajzna z obou stran, v závěrečném dějství jsme se trochu vrátili k tomu, co chceme hrát, ale od druhé třetiny to nebylo to, co bychom si představovali.

Ústí ve druhé periodě celkem přitvrdilo, reagovali jste na to?

Přitvrdili, protože jsme jim to dovolili. Přestali jsme hrát v pohybu, drželi jsme hodně puk a tím jsme dali Ústí možnost nás dohrávat. Nebylo to tedy o soupeři, ale šlo o naši chybu.

Po celý zápas to vypadalo, že jste na tom fyzicky lépe, než Slovan, souhlasíte?

V této fázi přípravy jdeme do zápasů z plného tréninku, ráno jsme měli dvoufázový trénink. Myslím, že je to spíš tím, že máme mladší mužstvo. Dnes opět hrálo dvanáct hráčů, kterým je 20 let a méně, takže by bylo asi smutné, kdybychom na tom nebyli bruslařsky lépe, než mančafty, které mají vyšší věkový průměr.

V závěrečných deseti minutách jste prostřídali brankáře, čím to, že došlo k takto netradiční změně pouze na malý úsek utkání?

Šimon Sklíba za nás ještě neměl možnost nastoupit, ačkoliv je to náš odchovanec a připravuje se s námi už od loňské sezóny. Měli jsme proto v plánu, že ho nasadíme dnes za jakéhokoliv stavu na posledních deset nebo dvanáct minut. Bylo výhodné, že šel do brány za příznivého stavu, přesto ale musím říct, že nás několika dobrými zákroky podržel.

V derby s Ústím máte už druhou výhru, to určitě hráčům v hlavách pomůže…

My jsme teď dvakrát v řadě prohráli, takže nám to určitě pomůže, ale ty výsledky v přípravě nejsou zas až tak důležité. Pokud bychom Slovan porazili dvakrát i v sezóně, bude to o dost příjemnější.