Obě předchozí střetnutí ve své aréně Severočeši zvládli, díky čemuž se dostali do vedení 3:1. V pátečním duelu na Vysočině jim ale radost pokazila poslední dvacetiminutovka, kterou prohráli 0:3 a po porážce 2:4 tak série pokračuje.

"V sérii jsme vedli 3:1 na zápasy díky naší skvělé efektivitě v zakončení. Tentokrát byli efektivnější v zakončení domácí a zaslouženě si vzali druhý bod," hodnotil porážku trenér David Bruk. Ten ale nemá strach, že by Stadionu po pětizápasovém dramatu se Sokolovem došel dech. "Nemám strach, že klukům dojdou síly. Zatím týmu nevidím, že bychom ztráceli dech. Jihlava byla lepší a hrála lépe kolem brány, ale nemělo to vůbec co do činění s kondicí.“

Zápasy už nyní následují v rychlém sledu, pokud se nepodaří Litoměřicím ukončit čtvrtfinálovou bitvu dnes, hraje se v úterý rozhodující sedmý duel na ledě Dukly. Už v pátek by navíc začala případná semifinálová série proti Kladnu.