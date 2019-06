Jak bude vypadat nový ročník Chance ligy a kdy se fanoušci dočkají derby, kterých bude díky sestupu Chomutova víc? V základní části se bude hrát 30 kol, šestnáct týmů se utká každý s každým jednou doma a jednou venku. Poté se soutěž rozdělí na nadstavbu, prvních osm týmů bude hrát o nejlepší místenky do play-off, týmy na devátém až šestnáctém místě o předkolo vyřazovací fáze. Tato část se bude hrát čtyřkolově, každý tým tedy přivítá své soupeře dvakrát doma a dvakrát nastoupí na jejich ledě.

I letošní ročník zůstane nesestupový. Po skončení nadstavby, která začne 17. prosince, se týmy na prvním až šestém místě kvalifikují do play-off, sedmý a osmý celek vyzve devátý a desátý tým ze druhé skupiny v předkole. Zavedeno je opět i finále play-off, vítěz postoupí přímo do extraligy namísto posledního celku nejvyšší soutěže.

Základní část začne 11. září a skončí nebývale brzo, 7. prosince. Od 17.12. do 7.3. bude na programu nadstavba, předkolo play-off hrané na tři vítězství, startuje 9. března a skončí nejpozději 16. března. Samotné play-off, v němž už musí získat postupující čtyři výhry, načne čtvrtfinále (od 19. března nejpozději do 30.3.), semifinále pokračuje od 2. do 14. dubna. Série o prvoligový pohár bude rozehrána 17. dubna, nový mistr bude znám nejpozději 29. dubna.

Fanoušci jistě zpozorní v pátém kole, kdy se obnoví stará rivalita mezi Chomutovem a Ústím, hrát se bude u nedávno ještě extraligového celku. Za zmínku ale jistě stojí i další regionální derby, které naleznete níže v našem přehledu.

ZÁKLADNÍ ČÁST CHANCE LIGY 2019/2020, ZÁPASY TÝMŮ Z ÚSTECKÉHO KRAJE:



1. kolo 11. 09. 2019 středa

HC Benátky n.J. : HC Stadion Litoměřice

HC Slavia Praha : HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.

HC Dukla Jihlava : SK Kadaň

Piráti Chomutov : HC Baník Sokolov



2. kolo 14. 09. 2019 sobota

HC Stadion Litoměřice : HC Frýdek-Místek

LHK Jestřábi Prostějov : Piráti Chomutov

SK Kadaň : HC Motor České Budějovice

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. : HC Dukla Jihlava



3. kolo 16. 09.2019 pondělí

HC Slavia Praha : HC Stadion Litoměřice

HC Motor České Budějovice : HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.

HC ZUBR Přerov : SK Kadaň

Piráti Chomutov : SK H.Slavia Třebíč



4. kolo 18. 09. 2019 středa

HC Stadion Litoměřice : HC AZ Havířov 2010

SK Kadaň : Piráti Chomutov

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. : HC ZUBR Přerov



5. kolo 21. 09. 2019 sobota

HC Dukla Jihlava : HC Stadion Litoměřice

Piráti Chomutov : HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.

HC RT Torax Poruba : SK Kadaň



6. kolo 23. 09. 2019 pondělí

HC Stadion Litoměřice : HC Baník Sokolov

SK Kadaň : Valašský hokejový klub

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. : HC RT Torax Poruba

HC Benátky n.J. : Piráti Chomutov



7. kolo 25. 09. 2019 středa

HC Motor České Budějovice : HC Stadion Litoměřice

Piráti Chomutov : HC Slavia Praha

Valašský hokejový klub : HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.

HC Frýdek-Místek : SK Kadaň



8. kolo 28. 09. 2019 sobota

HC Stadion Litoměřice : LHK Jestřábi Prostějov

SK Kadaň : HC AZ Havířov 2010

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. : HC Frýdek-Místek

HC Dukla Jihlava : Piráti Chomutov



9. kolo 02. 10. 2019 středa

HC ZUBR Přerov : HC Stadion Litoměřice

Piráti Chomutov : HC Motor České Budějovice

HC AZ Havířov 2010 : HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.

HC Baník Sokolov : SK Kadaň



10. kolo 05. 10. 2019 sobota

HC Stadion Litoměřice : SK H.Slavia Třebíč

SK Kadaň : LHK Jestřábi Prostějov

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. : HC Baník Sokolov

HC ZUBR Přerov : Piráti Chomutov



11. kolo 07. 10. 2019 pondělí

Piráti Chomutov : HC Stadion Litoměřice

LHK Jestřábi Prostějov : HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.

SK H.Slavia Třebíč : SK Kadaň



12. kolo 09. 10. 2019 středa

HC Stadion Litoměřice : SK Kadaň

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. : SK H.Slavia Třebíč

Piráti Chomutov : HC RT Torax Poruba



13. kolo 12. 10. 2019 sobota

HC RT Torax Poruba : HC Stadion Litoměřice

Valašský hokejový klub : Piráti Chomutov

SK Kadaň : HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.



14. kolo 16. 10. 2019 středa

HC Stadion Litoměřice : HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.

HC Benátky n.J. : SK Kadaň

Piráti Chomutov : HC Frýdek-Místek



15. kolo 19. 10. 2019 sobota

Valašský hokejový klub : HC Stadion Litoměřice

HC AZ Havířov 2010 : Piráti Chomutov

SK Kadaň : HC Slavia Praha

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. : HC Benátky n.J.



16. kolo 21. 10. 2019 pondělí

HC Stadion Litoměřice : HC Benátky n.J.

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. : HC Slavia Praha

SK Kadaň : HC Dukla Jihlava

HC Baník Sokolov : Piráti Chomutov



17. kolo 23. 10. 2019 středa

HC Frýdek-Místek : HC Stadion Litoměřice

Piráti Chomutov : LHK Jestřábi Prostějov

HC Motor České Budějovice : SK Kadaň

HC Dukla Jihlava : HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.



18. kolo 26. 10. 2019 sobota

HC Stadion Litoměřice : HC Slavia Praha

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. : HC Motor České Budějovice

SK Kadaň : HC ZUBR Přerov

SK H.Slavia Třebíč : Piráti Chomutov



19. kolo 30. 10. 2019 středa

HC AZ Havířov 2010 : HC Stadion Litoměřice

Piráti Chomutov : SK Kadaň

HC ZUBR Přerov : HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.



20. kolo 02. 11. 2019 sobota

HC Stadion Litoměřice : HC Dukla Jihlava

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. : Piráti Chomutov

SK Kadaň : HC RT Torax Poruba



21. kolo 13. 11. 2019 středa

HC Baník Sokolov : HC Stadion Litoměřice

Valašský hokejový klub : SK Kadaň

HC RT Torax Poruba : HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.

Piráti Chomutov : HC Benátky n.J.



22. kolo 16. 11. 2019 sobota

HC Stadion Litoměřice : HC Motor České Budějovice

HC Slavia Praha : Piráti Chomutov

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. : Valašský hokejový klub

SK Kadaň : HC Frýdek-Místek



23. kolo 18. 11. 2019 pondělí

LHK Jestřábi Prostějov : HC Stadion Litoměřice

HC AZ Havířov 2010 : SK Kadaň

HC Frýdek-Místek : HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.

Piráti Chomutov : HC Dukla Jihlava



24. kolo 20. 11. 2019 středa

HC Stadion Litoměřice : HC ZUBR Přerov

HC Motor České Budějovice : Piráti Chomutov

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. : HC AZ Havířov 2010

SK Kadaň : HC Baník Sokolov



25. kolo 23. 11. 2019 sobota

SK H.Slavia Třebíč : HC Stadion Litoměřice

LHK Jestřábi Prostějov : SK Kadaň

HC Baník Sokolov : HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.

Piráti Chomutov : HC ZUBR Přerov



26. kolo 27. 11. 2019 středa

HC Stadion Litoměřice : Piráti Chomutov

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. : LHK Jestřábi Prostějov

SK Kadaň : SK H.Slavia Třebíč



27. kolo 30. 11. 2019 sobota

SK Kadaň : HC Stadion Litoměřice

SK H.Slavia Třebíč : HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.

HC RT Torax Poruba : Piráti Chomutov



28. kolo 02. 12. 2019 pondělí

HC Stadion Litoměřice : HC RT Torax Poruba

Piráti Chomutov : Valašský hokejový klub

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. : SK Kadaň



29. kolo 04. 12. 2019 středa

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. : HC Stadion Litoměřice

SK Kadaň : HC Benátky n.J.

HC Frýdek-Místek : Piráti Chomutov



30. kolo 07. 12. 2019 sobota

HC Stadion Litoměřice : Valašský hokejový klub

Piráti Chomutov : HC AZ Havířov 2010

HC Slavia Praha : SK Kadaň

HC Benátky n.J. : HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.