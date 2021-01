V širší nominaci trenéra Karla Mlejnka figurovalo 14 jmen, na šampionátu se jich představilo hned osm. „Od toho projekt pro mladé hokejisty Dukla, který u nás byl, existuje. Navíc se u nás protočilo víc kluků i vzhledem ke koronavirové pandemii a tím pádem zavřeným zámořským juniorkám ,“ uvedl v exkluzivním rozhovoru pro Deník 47letý litoměřický trenér Daniel Tvrzník, bývalý hráč Ústí nad Labem, Hradce Králové či Vrchlabí, jenž si však zkusil i zahraniční angažmá v italské Val Gardeně či v norském prvoligovém klubu Frisk Asker Tigers.

Jak jste šampionát sledoval a sledujete?

Pozorně, měli jsme tam hodně kluků a rovněž zastoupení v realizačním týmu. Těch lidí, co si prošili Litoměřicemi bylo v Kanadě hodně.

Kdo z litoměřických hráčů, které vedete, vás zaujal?

Příjemně mě překvapil Lang, myslím, že byl tahoun mužstva, se čtyřmi góly český nejlepší střelec a jeden z nejproduktivnějších hráčů. Koffer zase odehrál většinu oslabení a hrál také velice dobře. O obraně si své odvedli Krutil a Kubíček, v útoku zase Teplý, Novák nebo Přikryl.

Národní tým potřetí za sebou skončil ve čtvrtfinále, kde přestřílel favorizovanou Kanadu, ale prohrál 0:3. Na medaili čeká od bronzu v roce 2005. Jak výkony české reprezentace hodnotíte?

Kluci odehráli, na co měli. Porazili Rusko, poradili si s Rakouskem. Škoda, že se zápasy se Švédskem a USA v půlce po dvou rychlých inkasovaných gólech zlomily a byly z toho debakly. Jít do play off ze skupiny z lepší pozice, také by to bylo jiné. S Ruskem a Kanadou to ale byly dobré zápasy.

V noci se hrála semifinále, čekáte, že turnaj vyvrcholí zámořským finále a triumfem domácích?

Já si myslím, že je to otevřené. Velká vyrovnanost se ukázala už ve čtvrtfinále, stát se může cokoliv.

Kdo se dostal do konečné nominace

Obránci:

Michael Krutil

Šimon Kubíček



Útočníci:

Filip Koffer

Martin Lang

Pavel Novák

Filip Přikryl

Jaromír Pytlík

Michal Teplý



V nominaci byli kapitán Jan Myšák z Litvínova a liberečtí útočníci Adam Najman a Jakub Rychlovský. Do konečné nominace se nakonec nedostali Matěj Toman s obráncem Danielem Poizlem z Litoměřic. V pětadvacetičlenném kádru zůstalo deset hráčů, kteří reprezentovali před rokem na domácím juniorském šampionátu v Ostravě a Třinci.